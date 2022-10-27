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拚死加班竟讓績效獎金減少！交長出手　中華郵政可望再領4.4個月

▲▼郵局,櫃台,窗口。（圖／記者李姿慧攝）

▲郵局員工今年可望再領4.4個月獎金。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政今年調薪4%，加上1.5萬名員工確診，所剩人力消化工作致加班費暴增，用人費用將超過288億元上限，讓中華郵政19年來首度面臨年終加績效獎金沒4.4個月，可能縮水0.3到0.5個月，員工不滿拚死拚活換得獎金折減，要求政府放寬用人費上限。交長王國材同意列政策因素，獎金不縮水。

中華郵政工會今表示，日前傳出因111年度用人費即將超支，中華郵政公司111年度績效獎金可能無法足額領取，工會理事長吳文豐不斷透過各種管道尋求解決之道，經與中華郵政公司討論用人費超限主要因素後，發現因疫情嚴峻，中華郵政為第一線與民眾密切接觸服務業，為配合政府防疫政策維持服務量能不打折，導致用人費大幅增加。

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吳文豐表示，為避免員工努力反成未能領取足額績效獎金肇因，導致員工心生怨懟，與董事長吳宏謀分別循各種管道爭取合理解決方案，交通部長王國材體恤基層，同意郵政公司將配合防疫政策及防疫假所衍生用人費用列為政策因素提報審議，排除用人費限額計算，交通部並將全力支持，給員工足額績效獎金。

對此，交通部長王國材表示，中華郵政今年績效和防疫優異，他同意郵政公司依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」之規定，將配合防疫政策及防疫假所衍生之增加用人費用列為政策因素，排除用人費限額計算，給員工足額經營績效獎金。

中華郵政公司總經理江瑞堂表示，經過工會和董事長與交通部溝通，因疫情造成影響並非預期內，跟郵政公司營運無關，截至今年9月底，中華郵政公司盈餘已超過100億元，不但比去年高，還預期將創下5年內新高，但因疫情影響，有1.5萬人確診，約佔員工4成，剩餘人力加班費暴增導致用人費增加，經交通部支持，中華郵政11月或12月將正式函文提報政策因素，今年仍有望領到4.4個月。

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