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用心肅毒獲關務署信任　警專責跨國郵包緝毒破案率近8成

▲全台警方近期在查緝跨國運毒郵包頗有斬獲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全台警方近期在查緝跨國運毒郵包頗有斬獲，圖為涉跨國運毒的林姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署在多年爭取下，打破歷來由調查局攬下大部分關務署監控的跨國毒品郵包案件，從2021年9月起，台警開始接辦關務署移交中華郵政系統走私之無密報毒品郵包案件，由刑事局毒緝中心分析情資、整合警力，據統計光是2021年9月起至2022年9月止，警政署接獲關務署通報129件跨境走私毒品郵包案件，全台警方破獲101件，經統計破案率達78.29％，警方清查這些跨國運毒案件，並逮捕約談涉案犯嫌151人，其中包含天道盟、竹聯幫等幫派涉毒案件。

警政署指出，從去年9月關務署將跨國入台運毒案件分流，以跨國郵包歸警政署、國際快遞交調查局接辦後，整體郵包走私案件破獲率由4成大幅提升至7成8。

▲全台警方近期在查緝跨國運毒郵包頗有斬獲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全台警方近期在查緝跨國運毒郵包頗有斬獲，圖為泰國走私進口的4公斤大麻花。（圖／記者張君豪翻攝）

行政院長蘇貞昌在今年6月行政院毒品防制會報第31次會議中，對此表達高度重視並予以肯定，期勉六大緝毒系統應持續合作，希望能藉由跨部會機關合作，有效阻斷毒品供應鏈。

警政署公布今年全台警破獲的重大跨境毒品郵包案件，包含今年7月保三總隊破獲詹嫌等5人自印度走私安非他命約3公斤案，成功查獲隱身幕後利用台灣民眾當收貨人頭的3名來自莫三比克等非洲國家外籍犯嫌，刑事局在8月間查獲焦姓男子以跨國零食郵包，內藏大麻花計1公斤餘案件，警方循線查獲大麻製毒工廠1座、大麻植株75盆。

警政署強調：署長黃明昭自6月上任後，十分重視跨境毒品郵包案件，並要求各機關針對此類案件應加強溯源查緝；刑事局毒品查緝中心作為接辦關務署截獲毒品郵包窗口，負責分析跨國運毒郵包情資，並通報駐外警聯絡官聯手境外友軍持續溯源，並與關務署保持密切聯繫，通力合作查緝跨境走私毒品案件。

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