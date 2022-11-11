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雙11電商平臺網購特惠活動　選擇i郵箱服務有機會獲得平臺專屬回饋優惠

▲▼ 雙11電商平臺網購特惠活動　選擇i郵箱服務有機會獲得平臺專屬回饋優惠 。（圖／中華郵政提供）

圖、文／中華郵政提供

為鼓勵民眾網購使用i郵箱服務，體驗i郵箱無接觸寄、取件之特性，中華郵政公司於雙11購物節期間，攜手momo購物網、PChome 24h購物及露天拍賣3大電商平臺，舉辦「天天ｉ郵箱 電商獨家好禮BOX氣送」系列活動，凡於前述電商平臺活動期間下單，並選擇「i郵箱」取件，皆有機會獲得電商平臺獨家回饋優惠，相關優惠活動詳情請至活動網頁(https://1111ibox.com.tw/)或活動電商平臺網站查詢。

momo購物網舉辦「天天ｉ郵箱 momo幣回饋 BOX氣送+抽」活動，111年10月25日起至11月30日止，在momo購物網消費任1筆訂單，並選擇ｉ郵箱取件(無取消訂單或辦理退件者)，即可於消費當日16:00-23:59參加登記送50 momo幣，每日400名，每帳號每日限參加1次；另活動期間訂單加碼抽，有機會獲得11,111 momo幣。

PChome 24h購物舉辦「天天ｉ郵箱 雙11BOX氣送」活動，即日起至111年11月30日止，在PChome 24h購物網下單，並選擇「i郵箱」取件，前15,000筆成功訂單（無取消訂單或辦理退貨），即贈PChome現金積點40點；另11月10日至11月14日每日前200筆成功訂單且金額1,111元以上（含），即獲得現金積點111點。

露天拍賣舉辦「天天ｉ郵箱 露天回饋BOX氣送+抽」活動，即日起至111年11月30日止，露天拍賣之賣家開通i郵箱物流服務或成功使用i郵箱出貨，即送回饋金；另即日起至111年11月30日止，買家選擇使用i郵箱取件(無取消訂單或辦理退貨)，即可參加「露幣送+抽」活動，有機會獲得最高1,111露幣。

中華郵政公司表示，活動期間於各電商平臺下單選擇i郵箱取件後，收件人即可憑簡訊取件碼，於3日內至指定i郵箱，輸入手機末3碼及取件碼快速領取郵件，全程自助免等待，保護收件人隱私與取件安全，購物更安心。

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