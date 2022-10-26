超搶手「水果月曆」來了　中華郵政限量發行！每份60元

▲中華郵政推行112年月曆，收錄收錄時令水果畫作及歷年發行郵票。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

112年將至，不少單位推出月曆或年曆，其中水果月曆「百年不敗」，每年都很搶手，主要是水果取諧音很吉利，中華郵政公司今(10/26)宣布112年月曆以「悠郵自然」為主題，收錄時令水果畫作及歷年發行郵票，每份60元，11月1日開賣。

為迎接新年。中華郵政公司表示，112年以「悠郵自然」為主題，收錄時令水果畫作及歷年發行郵票，順勢推廣集郵文化，預計在11月1日推出「中華郵政民國112年月曆」集郵商品，每份售價60元。

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▲中華郵政推行112年月曆，收錄收錄時令水果畫作及歷年發行郵票。（圖／中華郵政提供）

中華郵政公司表示，112年月曆商品以郵票設計師柯鴻圖的創作為題 材，採用時令水果結合郵票元素設計，筆觸細膩、風格自然，每月畫面皆有設計師以書法題寫之吉祥語，除展現郵政公司對在地農特產重視外，並兼顧商品實用及美觀特性。

112年月曆尺寸為長62公分、寬42公分， 中華郵政公司表示，商品數量有限，民眾可洽各地郵局、郵政博物館或「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。