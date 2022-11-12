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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄市長候選人超狂政見！反攻大陸、發展駭客軍團　網傻了：夠瘋

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長辯論政見會今（12）日下午2點正式登場，其中，神秘政治素人鄭宇翔不只在發表政見時爆出狂言，稱要把高雄打造成反攻大陸的基地，在總結時，更驚爆未來施政要「軍事與經濟並重」，強調全民皆兵、大打訊息戰，還要發展駭客軍團，從中國找出可用的訊息，達成反攻大陸目的。他的狂言讓刷新不少網友三觀，紛紛留言，「反攻大陸一哥」、「夠瘋我喜歡」、「我整個摔下椅子爬不起來哈哈哈哈」。

▲▼高雄市長政見辯論會，柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔、陳其邁合影。（圖／高雄市選委會提供）

▲高雄市長政見辯論會，柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔、陳其邁合影。（圖／高雄市選委會提供）

今天的候選人政見申論流程，下午1點20分由4位候選人先抽籤發言順序，根據抽籤結果，由柯志恩率先發表政見，其次為曾尹儷、鄭宇翔，最後第4位為陳其邁。

▲▼高雄市長政見辯論會，鄭宇翔發表政見。（圖／高雄市選委會提供）

▲高雄市長政見辯論會，鄭宇翔發表政見，稱要把高雄打造成一個「反共基地」。（圖／高雄市選委會提供）

其中，41歲的神祕素人鄭宇翔在5分鐘政見發表會時爆出狂言，他起初先問大家「10月31日」是什麼日子，然後自問自答，一開始賣關子，後來提醒說「當天有放假」，後來又自答為「蔣公誕辰紀念日」，然後又痛批國民黨忘了精神。

鄭宇翔接著說，他要學習國父精神，滅掉中國再建立中國，要把高雄打造成一個「反攻大陸基地」，狂言讓人相當訝異。接著就說「可以換下一位」，原本5分鐘的政見發表，他僅用了2分20秒，連一半時間都不到，突然喊停，也讓現場一度很尷尬。網友對他的表現說「空頭政見、空白紙」。

在最後候選人總結時，鄭宇翔再度重申，他未來的政治方針是要軍事與經濟並重，經濟部份全方面提升，相關政見歡迎大家上他的競選網站看，至於軍事部分，他參考以色列方式列出3大方向，包含全民皆兵、全方面發展軍工國防產業、大打訊息戰。

鄭宇翔說，他的全民皆兵要透過教育達到效果，從小扎根，未來要讓國民確實練習野外求生，到靶場射擊練習，接受各種軍事訓練，所以他會廣設射擊練習場，讓大家熟悉軍事槍械設備。

▲高雄市長政見辯論會，柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔、陳其邁合影。（圖／高雄市選委會提供）

▲高雄市長政見辯論會，柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔、陳其邁合影。（圖／高雄市選委會提供）

至於發展軍工國防產業部分，他未來強調自製，包含製造槍械、彈砲、船隻、無人機等等，其中，無人機會採用軍民兩用，戰爭時候徵收回軍用。訊息戰部分，他說，台灣對於訊息的保護很缺乏，像是LINE、FB的伺服器都設置在國外，假如中國有心，透過買的或是駭客都能取得個資，取得資訊後就可透過網路或是安插在台灣間諜影響或操控。

所以他未來會採用自製的社群網站，將主機放在高雄強力保護管控，同時發展駭客軍團，從中國找出可用的訊息，來達成反攻大陸目的。他僅花了3分30秒講完結論，超狂發言依然震驚眾多網友。

不少網友留言稱「高雄瞬間獨立了」、「定位高雄軍事區好了」、「政治素人，學歷經歷空白」、「好多政治素人奇葩」、「我需要翻譯蒟蒻」。

但他的另類發言也成功引起關注，成為這場辯論會最大亮點，有網友封他「反攻大陸一哥」，並笑說「我整個摔下椅子爬不起來哈哈哈哈」、「我決定投鄭宇翔了」、「投鄭宇翔啦，夠瘋」、「鄭宇翔夠瘋我喜歡」、「鄭宇翔的申論和結論很特別，笑死」。

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