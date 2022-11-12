新竹市長藍白棄保發酵？　趙少康：國民黨近3成支持者流向高虹安

▲中廣董事長趙少康公布新竹封關民調。（圖／趙少康辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

年底新竹市長選舉備受外界關注，中廣與蓋洛普徵信股份有限公司今（12）日公布第三次新竹市長民調，民眾黨候選人高虹安以25.6%領先民進黨候選人沈慧虹的23.38%，國民黨候選人林耕仁則以17.35%墊底。中廣董事長趙少康分析，民進黨支持者已歸隊，但國民黨支持林耕仁只有56.94%，但有26.43%到高虹安那邊，國民黨有11.46%還沒決定，還在想要投給誰。

根據中廣蓋洛普所做的新竹市封關民調，在整體候選人支持度來看，民眾黨高虹安有25.6%支持度、民進黨沈慧虹則有23.38%，至於國民黨林耕仁則為17.35%、無黨籍黃源甫0.64%、無黨籍李驥羣則無明顯支持度，尚未決定投票者為26.29%、不去投票者4.56%、拒答者為2.18%。

趙少康表示，高虹安在三次民調中幾乎不動，好像上不去也下不來，一直維持在一個點，支持他的人似乎不為所動，沈慧虹也是差不多，民眾黨、民進黨都差不多，不過林耕仁增加3個百分點，顯然前高雄市長韓國瑜站台是有效的。

趙少康進一步分析，民調上來看，民進黨支持沈慧虹的選民已歸隊，國民黨支持林耕仁只有56.94%，但有26.43%流向高虹安那邊，「國民黨有11.46%還沒決定，還在想要投給誰」；趙少康也提及，現在比較憂心的應該會是民眾黨，提名之前才有可能合作，到了現在已經很難合作，是選民自己的選擇。

趙少康也提到，從民調數據可見，女性沒那麼支持高虹安，男性很支持，但女性仍有34%未決定，還在觀望中，不過，年輕族群（20-39歲）支持高虹安的比例很高，但60歲以上支持度偏低，換句話說兩族群支持者有差異。