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社會 社會焦點 保障人權

林信吾殺雙警行車紀錄器影片外流　凃二姊怒斥警政署長「雙標」

記者林悅／台南報導

明德外監逃犯林信吾，持刀刺殺台南市警員凃明誠及曹瑞傑2人，引起全國震驚，台南地院11日上午開準備程序庭，法官並審理檢方對林嫌追加起訴「脫逃罪」，受害員警家屬都到庭，凃明誠二姊在庭外受訪時，要求媒體自律勿播行車紀錄器影片，並痛斥警政署長黃明昭「爭功諉過」雙標。

▲凃明誠二姐在庭外受訪時，要求媒體自律勿播行車紀錄器影片及痛斥警政署長黃明昭「爭功諉過」雙標。（圖／記者林悅翻攝）

▲凃明誠二姊在庭外受訪時，要求媒體自律勿播行車紀錄器影片及痛斥警政署長黃明昭「爭功諉過」雙標。（圖／記者林悅翻攝）

凃明誠二姊相當激動地說：「我要請媒體自律，行車紀錄器的影片對家屬來說都是傷害，弟弟已經往生，我與姊姊要做的就是保護爸爸、媽媽，請媒體自律，不要再讓影片在電視上播出」。對於洩密案，凃明誠二姊指出，從事發至今，一直都是一句「偵查不公開」在交代，那影片流出來了，為什麼公開了？每次的答覆都是偵查不公開，她怒吼：「請問這樣是合理嗎？對家屬來說，這樣的答覆就是一次一次的傷害」。

凃明誠二姊更怒斥警政署長黃明昭，她說：「家屬感受到爭功諉過，兩套標準，這樣的處置是適當的嗎？我真的不知道，對這答覆充滿疑惑，署長若覺得這是合適的，家屬就把此事交由社會大眾來公評」。

凃明誠二姊還說，弟弟離開了，能不能給基層警消多點鼓勵呢？他們才是為這國家負重前行的人，請各位長官不要忘記。

被害員警曹瑞傑的哥哥曹瑞龍在庭上表示，本來他的奶奶說要來，但家人阻止她，怕她看到林信吾會昏倒，她要轉達奶奶的話，她希望去天上前，能看到林信吾被判死刑、被槍決。

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