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白眼女神有分身！路人驚：黃捷剪短髮？　她站路口回頭率超高

▲▼「白眼女神」有分身！路人驚：黃捷剪短髮？她站路口回頭率超高。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃捷的妹妹黃蓉陪她一起站路口，回頭率超高。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選戰倒數15天，為爭取拜票時間與選民認同，各候選人紛紛大打家人牌。高雄市議員黃捷今（11）日在臉書曬出和胞妹黃蓉站路口合體照，照片中兩人戴上貓掌，可愛模樣萌翻市民。不過，黃蓉一頭俏麗短髮，經常讓路人看了驚訝，以為「黃捷剪短髮」，成為另類選戰焦點。

黃捷臉書貼文寫到，她跟妹妹每天分頭站路口，已經持續一百多天，不但揮到手快抬不起來，喉嚨也喊到快燒聲。而妹妹黃蓉一頭俏麗短髮，搭配褲裝、十分吸睛，不少民眾看到妹妹都以為是「黃捷剪短髮」。

▲▼「白眼女神」有分身！路人驚：黃捷剪短髮？她站路口回頭率超高。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼黃蓉一頭俏麗短髮，經常讓路人看了驚訝，以為「黃捷剪短髮」，成為另類選戰焦點。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼「白眼女神」有分身！路人驚：黃捷剪短髮？她站路口回頭率超高。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷說，在地方上很常聽到有人告訴她，早上在哪裡遇到妹妹，還會拿跟妹妹的合照給她看，馬上能跟民眾有話題，是個很好的互動。2姊妹分頭站路口，讓選民過目難忘，在選區成了另類焦點。

妹妹黃蓉則說，有熱情鄉親來找她合照，但常有認錯人的鄉親，她會先說「我不是黃捷喔，我是妹妹，還要拍嗎？」，沒想到鄉親聽到這樣的幽默回應，反而更討喜，多半會停下與妹妹一起合照「好啦拍一下！」

▲▼「白眼女神」有分身！路人驚：黃捷剪短髮？她站路口回頭率超高。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼黃捷向鄉親喊話，有在路口看到她們姐妹的「貓手手」，都歡迎跟她們揮揮手。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼「白眼女神」有分身！路人驚：黃捷剪短髮？她站路口回頭率超高。（圖／記者賴文萱翻攝）

文章一出，底下民眾紛紛留言表示：「恨不得我有兩票，捷蓉各一票」、「議員辛苦，每天上下班都會看到妳和妹妹很有誠意的鞠躬拜票，有時還喊到沙啞，真的很心疼」、「100多天裡面，我看過妳在不同路口8次，每次都有用力揮手！」也有人表示是妹妹的粉絲，特別來找她合照，看得出來人氣也相當高。

黃蓉現身在留言區與民眾互動，民眾留言：「姊妹一樣漂亮！」她開玩笑稱：「我比較漂亮吧！」兩人互動逗樂鄉親，也看得出妹妹的活潑大方個性，與姊姊的成熟內斂相對反差，引發民眾對她們姊妹更加好奇。

黃捷強調，「我們早上也站、下午也站，大太陽也站、下大雨也站，真的很努力」，並向鄉親喊話，有在路口看到她們姊妹的「貓手手」，都歡迎跟她們揮揮手、一起合照，她會繼續衝刺，讓選民看見她的最大誠意。

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