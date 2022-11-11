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新北第6選區／李正皓要送皓皓大禮包！王如意雙11「狂集15個1」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／李正皓、王如意）

▲李正皓周日將親發大禮包。王如意選在充滿1的一天發文。（圖／翻攝自Facebook／李正皓、王如意）

網搜小組／鄺郁庭報導

距離月底2022年九合一選舉僅剩15天！新北市第6選區（中和區）市議員候選人張嘉玲、李正皓在周末都有活動，剛好分別選在周六和周日，邀請民眾假日出門走走。另外，因為今天是民國111年11月11日，游輝宂和王如意特意發文，時間還挑在11點11分，紀念這個充滿1的特別日子。

綠營新人張嘉玲周六將在中和安邦公園舉辦「金牌咖啡音樂會」，時間是下午1點至3點，會邀請金牌咖啡師陳慶祿、阿威樂團等人，希望民眾一起來聽音樂、喝咖啡，享受一個美好的周六下午，「鄉親們～樓頂揪樓跤阿母揪阿爸！這個星期六，嘉玲與您逗陣相約『喝咖啡聽音樂』！」

政論名嘴李正皓則在周日上午10點舉辦競辦開幕大會，笑說「這天不會有傳統政治人物的造勢活動，但我會在現場親自發送500份『皓皓文宣大禮包』」，內容物有扇子、瓶裝水、面紙等小物。但因為數量有限，他提醒想拿大禮包的民眾，記得先在報名網址填寫資料，「非中和的朋友也歡迎前來索取。」此外，當天還有選辦大開箱，「現場備有茶點與神秘『皓玩遊戲機』，都歡迎大家撥冗前來，獻上你（妳）對我的祝福！」

現任議員游輝宂特地在今日發文，「民國111年11月11日，早上11點11分，唯1支持，6號游輝宂，就差你1票！」無獨有偶，前空服員的民眾黨王如意也在粉專表示，「新北市中和區今年有11位市議員候選人，預計角逐6個席次，如意非常幸運抽中11號，今天特地選在111年11月11日11點11分11秒於臉書發文」，集了超多1的她，呼籲中和的選民能夠「做人光棍，票投11，王如意！」

她接著說，投入選戰時很多人就告訴她，中和的現任議員全部爭取連任，當時便知道將面臨一場艱困無比的戰役，「事實上，如意早就有所體認，選舉，絕對不是請客吃飯，不是做文章，不是繪畫繡花，不能雅致、從容不迫、文質彬彬、溫良恭讓，而是一場接一場的戰鬥。」儘管如此，她仍為自己打氣，希望改變中和的選舉風氣、改變台灣的政治文化。

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