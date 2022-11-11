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桃園交通建設正起飛　鄭運鵬：延續和中央優良互動模式

▲▼桃園,交通建設,鄭運鵬,鄭文燦,鐵路地下化,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

▲桃園市長候選人鄭運鵬昨（10）日前往八德區，視察大湳森林公園停車場與國道3號增設桃園八德（大鶯豐德）交流道計畫。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬昨（10）日前往八德區，視察大湳森林公園停車場與國道3號增設桃園八德（大鶯豐德）交流道計畫，桃園市長鄭文燦、立法委員趙正宇、立法委員湯蕙禎、交通部長王國材也一同出席參與，暨昨日參與平鎮鐵路地下化開工典禮後，連兩日與鄭文燦共同緊盯桃園重大交通建設的進度。鄭運鵬說，鄭文燦執政八年已經和中央形成建設桃園的優良模式，地方與中央共同努力推動過去沒辦法執行的大計畫，帶領桃園交通建設起飛，未來當選之後會延續這樣的合作模式，再創桃園下一個黃金八年。

▲▼桃園,交通建設,鄭運鵬,鄭文燦,鐵路地下化,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

鄭運鵬指出，桃園隊這八年來努力協助市民和產業的需要，過去很多大家覺得難以突破的市政瓶頸，在他和鄭文燦的合作下逐漸美夢成真。鄭運鵬說，鄭文燦推出政策藍圖，他在立法院協助爭取預算補助，讓計畫得以實現，不論是昨日桃園鐵路地下化的平鎮車站動工典禮，或是今天的大湳森林公園立體停車場與大鶯豐德交流道計畫都是很好的例子。

談起交通政策，鄭運鵬也強調，桃園近年人口增加，產業的投資也越來越多，所以特別提出「1200 首都通交通月票」政策，將北北基桃首都圈納入整體規劃，用更宏觀的視野，解決桃園以及區域性的交通問題。他說，未來通勤族的選擇不僅更多元，還更平價。並在考量桃園交通通勤需求下，增加台鐵、國道客運、機場捷運等大眾運輸系統都納入月票選擇，培養運量的同時能舒緩塞車，不只便民，還可達到節能減碳的目標，中央目前也樂觀其成，未來將會全力推動。

▲▼桃園,交通建設,鄭運鵬,鄭文燦,鐵路地下化,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

鄭文燦則表示，過去八年來桃園蓋了20個立體停車場，增加5800個車位，未來捷運綠線的大湳站會成為綠線的轉運中心，因此隔壁的大湳森林公園有必要設置停車場，很感謝交通部能願意優先補助。他說，大鶯豐德交流道目前環評也已經由交通部審議完畢，很快就能進入建設計畫，市府團隊會加速建設前的準備工作，期盼能盡快滿足八德和大溪民眾上下北二高的需求。

▲▼桃園,交通建設,鄭運鵬,鄭文燦,鐵路地下化,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

「我要特別感謝鄭運鵬、趙正宇、湯蕙禎的協助！」鄭文燦強調，多虧他們將桃園的交通建設納入前瞻計畫，並和交通部居中協調，才有足夠的預算能完成這些大型公共建設。他也特別謝謝交通部對桃園交通建設的力挺，他說，不管是交流道計畫、鐵路地下化或捷運路網，皆使桃園的交通四通八達，對未來移入的市民和產業而言都更加方便，並期盼這樣中央和地方的良好互動能成為範本，持續推動桃園的發展。

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