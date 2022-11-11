鄭運鵬陳時中中壢掃街大受歡迎　鄭運鵬：桃園雙北連線共同照顧兒童與長者

▲台北市長候選人陳時中昨（10）日來到桃園中壢仁海宮，和鄭文燦市長、桃園市長候選人鄭運鵬一起合體車隊掃街。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

台北市長候選人陳時中昨（10）日來到桃園中壢仁海宮，和鄭文燦市長、桃園市長候選人鄭運鵬一起參香祈福，之後合體車隊掃街，橫掃南桃園中壢鬧區，許多市民朋友沿街向鄭運鵬、陳時中揮手、加油打氣，甚至蹦蹦跳跳希望吸引注意，還有市民寫下三張手板「謝謝阿中部長，守住國門」，也有民眾送上中壢有名的客家菜包、更有民眾高舉雙手比愛心，展現中壢區市民滿滿的熱情。

鄭運鵬表示，從他擔任第六屆立委開始，便與時任衛生署副署長的陳時中一起並肩作戰、推動重大建設到現在，形同戰友，包含突破疫情的困難、把關食品安全等。他說到，桃園是國門之都，除了要迎接解封，也要讓台灣好的產業透過桃園國際機場進出口，所以首都跟桃園國門一起連線，未來這也是跟陳時中市長一起合作的大方向。

鄭運鵬也提到，桃園市是生育率最高、小朋友最多的直轄市，他提出要興建兒童醫院，讓親子有更方便的醫療；另外關於他所提出的健康樂活村計畫，他指出，因雙北都有人口老化的問題，如果桃園也有公私聯合的健康樂活村，也可以紓解台北人口老化的壓力。相關政策不只合理、貼心，也深具未來性，未來希望一樣借重陳時中的醫療專業，與雙北共同照顧小朋友，也解決人口老化所衍生的問題。

陳時中說到，桃園在五星市長鄭文燦的領導之下，進步神速，深受市民愛戴。而鄭運鵬擔任立法院民進黨團幹事長，幫助衛福部在政策溝通聯繫，未來兩個直轄市一定要合作，展現會做事團隊團結的氣勢。

鄭文燦提到，桃園執政八年的進步、八年的改變，他雖要離任，沒有不捨，只有責任未了，希望交給鄭運鵬來接續完成。在疫情期間，桃園守住國門，陳時中則不眠不休展現台灣韌性，讓政府人民通力合作，才可以成功守住台灣，讓人民可以回到正常生活，期盼桃園、新北能在兩位未來市長的努力下有更好的發展。