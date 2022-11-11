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陳鴻源「推動1服務」新北規模最大　羅文崇辦親子CPR教學

▲陳鴻源「推動1服務」新北規模最大　羅文崇辦親子CPR教學。（圖／翻攝自臉書／陳鴻源‧愛的行動粉絲團）

▲市民成長班。（圖／翻攝自臉書／陳鴻源‧愛的行動粉絲團）

記者周亭瑋／綜合報導

九合一大選不斷逼近，新北第七選區（永和區）市議員候選人們紛紛舉辦活動、分享政績，盼博得選民青睞。國民黨陳鴻源發文表示，這些年來推動永和增設公托、青年住宅、市民成長班等；而民進黨羅文崇將於本周日（11月13日）舉辦親子活動，讓家長帶著小朋友體驗地震車、CPR教學等。

臉書粉專「陳鴻源‧愛的行動粉絲團」日前發文指出，「這些年陳鴻源推動永和增設公共托育、托老中心、青年住宅、開設新北市規模最大的市民成長班等，讓市民福祉再升級。」

在公共托育中心部分，共有5間，總計能照顧到1110個家庭，至於加上托嬰中心、公共、準公共及私立托育機構，則多達1439家；另外，有13家居服托育中心的保母提供服務，一共5586位。

而公共托老中心有3間，服務超過4萬6243人次，提供失智者照顧、認知促進活動、照顧者支持、家屬課程，同時也會辦理社區宣導、社區民眾運動等預防失智、延緩失能等服務。

不僅如此，永和的市民成長班從民國108年到110年，共開設了477班，學員人數達1萬4531人次，平均每年可開到159班、學員數4800人次，是新北市各區中規模最大的。

另外，羅崇文今也在粉專發文，表示將於11月13日（日）下午2時到5時，在仁愛公園的飆舞廣場，舉辦「大手牽小手趣味體驗」活動，內容包括體驗地震車、CPR教學、住警器宣導等，還有沙畫、彩繪提袋等手作遊戲。

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