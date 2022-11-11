北投磺港溪人行道拓寬　美女議員候選人陳思宇力推無障礙空間

▲陳思宇。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇）



實習記者李密／台北報導

九合一選戰在即，各陣營候選人紛紛祭出政策、願景，盼爭取民眾支持。民眾黨台北市議員候選人陳思宇今（11）日表示，北投磺港溪C段工程即將開始動工，將打造舒適的人行環境、串聯周遭綠地資源，拓寬兩側人行道、綠帶寬度，讓常常在公園以及磺港溪河堤通行、散步的長者們，能有一個更安全的無障礙空間。

▲民眾黨台北市議員候選人陳思宇為市民爭取磺港溪C段工程，改善人行空間。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇）



陳思宇今（11）日表示，今年五月有奇岩社區的民眾向她投訴，北投磺港溪兩旁的無障礙通道規劃的非常差，無障礙環境有很大的改善空間。團隊聽聞後，隨即邀集相關單位，直接到現場會勘，並從短期、長期分兩個面向來要求改善周邊的無障礙通行環境。

具體提案包含請水利處務必將奇岩1、2號公園、人行跨橋通行的無障礙設施空間納入磺港溪再造工，並請水利處、新工處、公燈處評估短期位置無障礙空間通行需求設置。

陳思宇說，磺港溪C段工程即將開始動工，改善的區域範圍是自延壽橋至西安橋整合奇岩一號、 二號公園，預計於113年7月完工。磺港溪C段工程執行項目包含提升承洪韌性能力、整合開放的活動場域、打造安全舒適的人行環境，以及串聯周遭綠地資源，使當地生態系統更完整友善，一直讓在地人詬病的無障礙空間問題將徹底解決。



2022年11月磺港溪C段工程開工後，未來三合橋以北道路的住宅側將由原1公尺人行道擴大為2.5公尺，並增設1.5公尺綠帶，沿溪側原1公尺人行道擴大為3.5公尺人行及自行車道，並增設2至5.5公尺綠帶。

而三合橋以南住宅側由原1公尺人行道擴大為2公尺，並增設1.2至2.3公尺綠帶、沿溪側由原1公尺人行道擴大為3.5公尺人行及自行車道，並增設1.8至5.1公尺綠帶。陳思宇說，常常在公園以及磺港溪河堤通行、散步，推著娃娃車的爸媽、坐輪椅的爺爺奶奶們，以後就再也不會不方便了。

▼民眾黨台北市議員候選人陳思宇為市民爭取磺港溪C段工程。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇）

