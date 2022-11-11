影／侯友宜市場拜票包子粽子拿滿手　小狗模仿「拜票」萌翻眾人

▲侯友宜掃街拜票，遇狗狗模仿「拜票」。（圖／侯友宜競辦提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今前往永和溪州、勵行街市場掃街拜票，一個多小時的時間，侯友宜一一向民眾握手。其中一名熱情支持者看到侯友宜到市場，她興奮抱愛犬「樂樂」與侯友宜合影，樂樂更突然模仿起「拜票」手勢與侯互動，畫面超可愛，萌翻眾人。

侯友宜掃街前受訪時指出，這幾年他非常感謝在地的副議長陳鴻源、議員連斐璠還有里長們，很多鄰里的大小事，以及公托、日照等建設，都是在地議員還有里長給予滿滿協助，今天一起到人情味最濃厚的市場掃街拜票，最重要的是感謝市民朋友這四年來的鼓勵與支持。

▲侯友宜掃街拜票。（圖／侯友宜競辦提供）

侯友宜表示，感謝所有永和區市民朋友的肯定，讓他能夠好好做事情，為民眾來服務，今天來跟大家感謝，同時也拜託大家繼續支持永和地區的市議員，還有侯友宜，「11月26日請大家一定要出來投票，幫我們加油打氣，拉票、催票、投票，讓我們繼續為大家來服務」。

掃街途中，不少攤商送上包子、粽子祝福侯「包中」，還有代表「好彩頭」的白菜頭，並致贈蒜頭高喊「凍蒜」，甚至有熱情民眾直接脫下帽子請侯友宜簽名留念。其中一名攤商看見侯友宜到市場，趕緊從店內抱著5歲半的愛犬「樂樂」出來合影，樂樂更向侯友宜拱手拜票，；另還有一間攤商，養了一隻名為「肯德雞」的店雞作為寵物，熱情邀請侯一同合影，為市場增添許多萌趣。



