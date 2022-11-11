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別光搶雙11！捐血中心「血架全空」畫面曝 　這血型今天就用完

記者游瓊華／台中報導

今天是雙11，不論飯店、百貨、電商都推優惠，全台瘋搶便宜。但台中捐血中心今天公開驚人照片，血庫內包括A型、B型以及O型血的血液存放架全空，幾乎無庫存，「血進來，下一秒就馬上送出去」，面臨嚴重血荒，O型血最缺，過了今天就告罄，希望大家除了動手下單購物外，也能挽袖捐血助人。

台中捐血中心表示，疫情已影響3年，在後疫情時期，需要動刀的病患已不能再等待，最近開刀病患增加，血液需求量大增，導致血液供不應求。

▲別再搶雙11了！捐血中心曝驚人畫面，「血架全空」這血型今天就用完。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲別再搶雙11了！捐血中心曝驚人畫面，「血架全空」這血型今天就用完。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲別再搶雙11了！捐血中心曝驚人畫面，「血架全空」這血型今天就用完。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中捐血中心指出，台灣人口以O型佔絕大多數，約有43％，A型、B型則各佔約總人口數的1/4，AB型只有6％左右，目前O型血最缺，剩下1.9天，也是最危急，A型剩2.5天，B型剩3.5天，AB型有9.9天。

今日台北捐血中心支援台中O型血80袋，雖然解燃眉之急，但很快就用完了，還是需要中部的朋友盡快來挽袖捐血。中彰投雲的固定捐血點有13個，呼籲民眾挽袖捲血助人。參考資訊：https://www.tc.blood.org.tw/Internet/Taichung/LocationMap.aspx?spotID=3

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