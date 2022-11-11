他擔心酒駕被抓　開車跑給警察追還撞騎士…結果酒測0下場更慘

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區一名男子日前下午喝了啤酒，到了晚上8點多開車違停引起警方注意，但當員警上前盤查時，男子急踩油門離去，雙方展開追逐。男子沿途闖紅燈還撞倒騎士肇逃！後來男子被逮才解釋，是害怕酒駕被抓，結果吹氣檢驗酒測值為0mg/l，最終男子被依公共危險罪送辦，闖紅燈、危險駕駛部分另外開罰。

▲警方要求轎車（紅圈處）靠邊停，對方竟然加速逃逸，雙方展開追逐。（圖／記者陳雕文翻攝）

事情發生在本月4日晚間8點左右，鶯歌分駐所接獲通報前往鶯桃路有糾紛，行經永明街時看到一輛轎車違停，決定上前查看，殊不知59歲許姓男子加速逃逸，還在鶯桃路與永明街口闖紅燈並撞倒機車，導致48歲騎士左手背擦傷、背部挫傷（所幸送醫後無大礙），許男肇事後未立即停車，仍往國光街逃逸。

▲最終逃跑男被逮捕，儘管酒測值為0，卻要付出更高的代價。（圖／記者陳雕文翻攝）

雙方追逐約3公里遠，後來警方在鶯桃路182巷與國光街交叉口成功將車攔下，許男向警方供稱，因為在下午3點左右喝了一瓶啤酒，晚間要開車到鶯歌，害怕仍有酒精反應才加速逃逸，結果看到酒測值為0mg/l…許男也傻了，被警方依公共危險罪將移送偵辦；警方還要依法舉發闖紅燈、危險駕駛等違規行為。目前許男以3萬元和被害詹姓騎士達成和解。

▼無辜騎士被撞、機車受損。（圖／記者陳雕文翻攝）