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掃射工廠及議員服務處88槍　「中途換車牌」瘋狂槍手逃逸路線曝光

▲市警刑警大隊長林宏昇指出，槍手中途更換車牌，製造「斷點」增加警方查緝難度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警刑警大隊長林宏昇指出，槍手中途更換車牌，製造「斷點」增加警方查緝難度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區謝財旺市議員服務處及1處科技公司，10日凌晨遭人持衝鋒槍連開共88槍，警方專案小組漏夜追查，釐清槍手逃逸路線，市警刑警大隊長林宏昇指出，槍手中途更換車牌，製造「斷點」增加警方查緝難度，不過台南市警方已全力動員追緝，終會將槍手查緝到案。

▲市警刑警大隊長林宏昇指出，槍手中途更換車牌，製造「斷點」增加警方查緝難度。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲市警刑警大隊長林宏昇指出，槍手中途更換車牌，製造「斷點」增加警方查緝難度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

刑警大隊長林宏昇指出，本案槍手係自市區騎機車來犯案，作案後往善化、安定方向逃逸，警方專案小組以車追人，調閱監視器追查過程中，發現槍手在偏僻處有更換車牌的情形，因所騎機車相同，但車號卻不同，其目地是製造「斷點」增加警方偵辦追查的難度。

▲市警刑警大隊長林宏昇指出，槍手中途更換車牌，製造「斷點」增加警方查緝難度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林宏昇指出，槍手高約175公分左右，屬瘦高型，有戴帽子及口罩，真實面貌待調查釐清，專案小組研判槍手非常可能仍在台南地區，各分局警力已加強緝捕，但槍手犯案後故意製造多處斷點，也不排除逃往其他縣市之可能，專案小組會全力追查，務必將槍手早日緝捕到案。

▲市警刑警大隊長林宏昇指出，槍手中途更換車牌，製造「斷點」增加警方查緝難度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林宏昇強調，對謝財旺議員父女2人及服務處等相關槍擊案關係人及處所，轄區分局及市警局均已派員保護及強化安全部署，確保其安全。

▲市警刑警大隊長林宏昇指出，槍手中途更換車牌，製造「斷點」增加警方查緝難度。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲市警刑警大隊長林宏昇指出，槍手中途更換車牌，製造「斷點」增加警方查緝難度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，警方除派員保護謝財旺議員父女2人及服務處，並發給謝財旺父女防彈背心，以備不時之需。而被槍擊58發槍的學甲的科技公司，11日也開始進行整修工程，更換被子彈擊破的窗戶玻璃，早日恢復原狀。

▲市警刑警大隊長林宏昇指出，槍手中途更換車牌，製造「斷點」增加警方查緝難度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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