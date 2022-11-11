應徵賣場員工...妙齡女竟遭囚禁旅館8天　成警示帳戶才獲釋

記者林悅／台南報導

台南市警六分局10月間受理一件胡姓女子求職竟遭拘禁，帳戶也被詐騙集團拿去犯案，警方成立專案小組展開偵查，期間嫌犯為規避警方追緝，數度更換藏匿地點，但最後仍被警方鎖定，並於11月9日將胡姓及李姓嫌犯拘提到案，順利瓦解該詐騙集團。

▲詐騙集團以高薪誘騙被害人應徵求職時，將其囚禁並利用其戶頭作為詐騙人頭帳戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局指出，台南市南區1位30多歲的胡姓女子在臉書上看到招募賣場人員職缺，10月9日前往面試時竟誤入詐騙集團陷阱，對方以必須參加職前培訓為由，將胡女關押控制，身分證件、手機、存摺也被詐騙集團拿走，對外聯絡被切斷，帳戶也被當人頭帳戶使用。胡女被關押8天，戶頭被列警示帳戶後被釋放，她也立即向市警六分局報案。

警方調查，初步鎖定有6名被害人，大多都是台南人，只有一位是從嘉義來求職遭囚，全都集中被關在汽車旅館的房間內，該詐騙集團為了避免家屬起疑，還會定期要被害人打電話回家報平安，如果有反抗則會被痛毆，也導致被害人都沒被通報失蹤，偵辦一度陷入膠著。

經過半個月的跟監蒐證，警方發現詐騙集團基地三度變換，從汽車旅館換到電梯大樓，相當狡猾，警方9日展開搜索拘提，逮到28歲的李姓男子及22歲的胡姓男子，據了解，2人都只負責把風，控制被害人行動自由，並收取帳簿當人頭帳戶，待被列為警示帳戶後，高層成員以通訊軟體指示2人放人。全案偵訊後依妨害自由、詐欺等罪嫌送辦，檢察官聲押獲准，並持續溯源追查集團幕後黑手，釐清是否有其他被害民眾。

市警六分局長許敏能表示，近期發生幫派以「月領高薪、包吃包住、無經驗可、免費培訓」等低門檻、高報酬的徵才噱頭，詐騙被害人到徵才地點後，請被害人交出存摺、證件，再拘禁凌虐案件，民眾找工作時務必提高警覺。六分局持續展開清樓、掃黑、打詐等專案行動，絕對「從速、從嚴、從重」偵辦，警察機關將持續強化「掃黑幫、打詐欺，斷金流」作法，加強掃蕩各類幫派犯罪，以還給國人一個乾淨的生活環境。