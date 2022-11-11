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快訊／唐吉訶德進軍高雄店址曝光　全台最大千坪旗艦店明年開幕

▲▼唐吉訶德二店媒體開幕（忠孝新生店）。（圖／記者周宸亘攝）

▲唐吉訶德明年進軍高雄，將在大立百貨開設千坪旗艦店。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

唐吉訶德要進軍高雄了！高雄市政府經發局今（11）宣布，經市府主動拜會並積極爭取，年輕人喜愛的日本零售連鎖品牌DON DON DONKI確定進駐高雄，預計明年第四季在大立百貨開設規模約千坪指標型店鋪，除既有特色商品，還將設置壽司專賣店等專區。

▲▼大統集團張銘池副總（圖右2）確定唐吉訶德南臺灣第一家新店座落於大立百貨地下1樓，特地來訪感謝高雄市政府大力促成。（圖左2至3依序為高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔 、高雄市政府副市長羅達生）。（圖／高雄經發局提供）

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▲▼唐吉訶德南台灣第一家新店將座落於大立百貨地下1樓，將設置壽司專賣店等專區。（圖／高雄經發局提供）

▲▼大統集團張銘池副總（圖右2）確定唐吉訶德南臺灣第一家新店座落於大立百貨地下1樓，特地來訪感謝高雄市政府大力促成。（圖左2至3依序為高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔 、高雄市政府副市長羅達生）。（圖／高雄經發局提供）

經發局今指出，PPIH集團於 1989 年成立迄今在日本擁有超過600 家唐吉訶德等門市，以營業時間長為其特色，此外，也於新加坡、泰國、馬來西亞、港澳及美國也皆有設立門市。去年在台北開設台灣首家門市，高雄市長陳其邁說，高市府為協助在地商圈發展，經發局去年初即主動邀請日本團隊參訪高雄，今年 7 月副市長羅達生率團訪日時聯繫拜會，介紹高雄商業環境、提供優質門市地點與招商補助等資訊，進一步促成此投資案。

對DON DON DONKI將進駐開設門市，大統集團也指出，大立努力成為高雄最精彩的潮生活代表，陸續超越南部其它縣市引進首店皆座落在高雄：有來自日本超高人氣的蔦屋書店、客美多等數十家經典異國餐飲，現在DON DON DONKI首度南下開設全台最大店鋪，店址選在高雄大立 A、B 兩館 B1 樓，店鋪總面積約一千坪。

▲▼大統集團張銘池副總（圖右2）確定唐吉訶德南臺灣第一家新店座落於大立百貨地下1樓，特地來訪感謝高雄市政府大力促成。（圖左2至3依序為高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔 、高雄市政府副市長羅達生）。（圖／高雄經發局提供）

▲大統集團張銘池副總確定唐吉訶德南臺灣第一家新店座落於大立百貨地下1樓，特地來訪感謝高雄市政府大力促成。（圖／高雄經發局提供）

大統集團並透露，DON DON DONKI大立店除將重現日本門市風格，店鋪更將主打特色壽司專賣店、日式特色熟食、日本直送生鮮食品專區，讓消費者舒適品嘗最新鮮、最道地的日本美味。

經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁上任後推動產業轉型、創造就業機會，力拼招商累計達 5,187 億元，帶動近3年工資成長率 8.63%，加上今年 1 至 9 月營利事業所得稅、個人綜合所得稅各成長 140%、86%，成績都是六都第一。

他強調，DON DON DONKI進駐除將活絡大立五福商圈，也代表高雄產業轉型有成帶動整體薪資成長，商業活動將愈趨活絡，將吸引更多指標業者進駐，創造商業經濟更加活絡發展。

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