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社會 社會焦點 保障人權

高雄8匪3車暗夜狂轟15槍　犯案動機兩套說法...全送看守所收押

▲▼大寮槍戰 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲涉嫌大寮8日凌晨槍擊案的8名嫌犯全被聲押獲准。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區8日凌晨發生街頭火拚，導致26歲侯姓男子頭部中彈，另一車翁姓男子也腳部受傷送醫，高雄警方經過14小時的追緝，8日傍晚6時許先逮捕5名嫌犯，連夜帶回，後續再追緝3名嫌犯到案，包括涉嫌開槍的林姓主嫌（22歲）。警方偵訊時雙方人馬都避重就輕，偵訊後移送地檢署，雄檢複訊後，認為8名嫌犯有串證、再犯之虞，向法院聲請羈押，法院在今（11）凌晨全部准押。

警方初步調查，雙方的供詞完全兜不攏，有一方說是因為債務談判破裂才憤而開槍，另一方則說因為之前雙方在網路互嗆，才相約談判，檢、警懷疑幕後可能還有更大咖，因此將8名嫌犯都聲押，以利後續調查。

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大寮8日凌晨發生槍擊案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起震驚社會的槍擊案發生在8日凌晨4時許，林園分局接獲通報，大寮區台88線下大明街229巷疑似有槍擊案，並有人受傷，警方立即調派快打部隊及成立專案小組，初步調查，現場為兩部自小客車停等紅燈，於綠燈起步時遭掃射，造成2人受傷，BMW侯姓（25歲）駕駛頭部中彈卡腦中，另車翁姓駕駛（27歲）腿部受傷，經檢視現場，現場有彈孔及彈殼，初步蒐證發現槍手至少開了15槍掃射。

警方調查，開槍的嫌犯一夥共開了3台黑色轎車，對被害人車輛掃射15槍，其中對BMW開了4槍，對CAMRY開了11槍，彈著點都落在駕駛座附近，因此受傷的人是2台車的駕駛，BMW車上還有侯姓男子的女友和劉姓友人，兩人飽受驚魂。

▲▼大寮槍戰 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲嫌犯的火力驚人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方獲報後組成專案小組，透過傷者的幫派背景清查，鎖定涉嫌開槍的嫌犯，也發現他們在犯案後隨即分開逃竄，並把犯案的車輛棄置在台東和屏東，警方在8日晚間6點左右於南迴公路將涉案的5名嫌犯逮捕，並帶回進一步擴大偵訊。

警方後續緝捕到涉嫌開槍的林姓主嫌（22歲）等3人，也同步起出涉案的槍枝，初步清點共有4支長槍和4支短槍，幾乎都是制式槍械，火力強大。

警方在偵訊過程中，8名嫌犯都避重就輕，對為何衝突、槍枝來源等關鍵問題也都避而不答，警方在訊後依槍砲、殺人未遂罪將8人移送，高雄地檢署複訊後，以有串證、再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。

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