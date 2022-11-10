只要500元！限量壽山動物園認養卡快來收藏　「免費入園」玩整年

▲「動物明星號」輕軌彩繪列車行駛於市區。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

壽山動物園正休園進行重建，預計12月重新開放。為了讓大小朋友搶先目睹園區景致，園方邀請知名插畫家，將園區三大主軸彩繪在高雄輕軌車身上，動物的萌樣也出現在車廂，繼「龍貓隧道」後，估計將再掀起追輕軌熱潮。此外，園方也推出限量1千張的動物認養卡，只要500元，就能免費入園嗨玩一整年。

1978年成立於西子灣，1986年搬遷到壽山動物園現址，乘載大小朋友幸福記憶的動物園有了歲月的痕跡，2021年休園進行成立44年以來最大規模的重建。「新動物園運動」致力於提升動物福祉，歷經一年多的改造，預計12月讓大小朋友幸福歸園。

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▲「動物明星號」輕軌彩繪列車進站。（圖／記者許宥孺翻攝）

為了讓大小朋友搶先感受改造後的壽山動物園魅力，園方特別邀請知名插畫家Croter將全新的園區景緻彩繪於高雄輕軌列車上，並命名為「動物明星號」，由動物萌友們以不同的方式陪伴大家度過每一天。想追蹤「動物明星號」的粉絲，可透過「高雄iBus公車即時動態資訊」APP，輕軌即時動態查詢編號KLRT-16，搶先一睹壽山動物園改造後的風貌。

▲「動物明星號」輕軌彩繪列車把動物園明星都畫了上去。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市政府觀光局局長周玲妏表示，「動物明星號」輕軌彩繪列車由出生於壽山動物園的台灣黑熊「波比」、話題女王紅毛猩猩「咪咪」，以及天生自帶療癒顏值的羊駝家族帶路，以逗趣可愛且吸睛的萌樣，引領大小朋友遊覽壽山動物園改造後的亮點。

▲「動物明星號」輕軌彩繪列車行經高雄展覽館。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，一卡通推出壽山動物園開園紀念卡，於11月8日在全家FamiPort開放預購後以秒殺速度完售，園方為回饋喜歡動物園的大小朋友，再加碼推出動物認養超值方案，自即日起只要500元匯款到壽山動物園動物認養專戶，並填寫動物認養申請單，認養人即可獲得這張由Croter設計、壽山動物園與環球購物中心聯名的開園主視覺動物認養卡，除具有一卡通功能外，並享有2023年底前無限次數免費入園優惠，限額1,000名。