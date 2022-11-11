獨／台積電真來高雄！這所大學最有感　狂掃2系學生⋯薪水7萬起跳

▲日商「優衣庫」到高雄義守大學簽訂合作 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台積電到底來不來高雄？一直是政治藍綠雙方的攻防話題，不過對於大學生來說，似乎早就有了答案，因為台積電近期一直在高雄各大學狂徵才，像是義守大學應外系與應用日語系的學生就成了台積電的最愛，不但開出了7萬起薪，甚至還要到日本接受培訓，讓學校老師都說業者「求才若渴」，學校幾乎「供不應求」。

國際日商品牌UNIQLO去年5月到高雄南岡山設門市，這也是高雄市裡頭最大的門市，業者本週也和高雄義守大學簽訂合作，將在學校找尋人才。

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其實高雄義守大學的畢業生在近期成了「最夯」的徵才人力庫，校長陳振遠說：「UNIQLO在全球佈點，也是一個很大的連鎖集團，有全球精英儲備計劃到各個學校來，尤其是我們學校的學生來面談之後來進行培訓，培訓之後成功將會進入集團之後，未來可能會派駐到世界各個地方去，這是一個非常好的合作模式」。

▲高雄義守大學陳振遠表示台積電近期到校內尋才動作頻頻，從工科轉到文科 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲日商「優衣庫」跟義守大學簽訂合作 ，副校長李樑堅（中）以及語文學院長吳有龍（右4）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實很多人都不知道，國內現在很多大型企業都會到義守大學來徵才，就連台積電也是！尤其近兩年不排除是為了在高雄設廠，所以持續到義守大學的應日系以及應外系來徵才，就有老師私下笑說根本就是「狂掃」的情況，讓學校的學生是「瘋狂輸出」都快「供不應求」了。

陳振遠說：「我想台積電人才的需要非常廣泛，除了傳統電機跟電子、機械、材料、化工都是，更奇特的是最近一兩年，他們是鎖定非理工學科的學生，比如說我們應日系的學生也被面試，因為台積電未來也會到日本設廠，所以他們很期待這些有語言背景的學生，可以經過培訓就到日本，這是未來的趨勢，而且南部這幾年在半導體產業起來之後，人才需求非常孔急」。

記者追問那台積電對於在高雄的大學徵才，開出的條件為何？陳振遠笑說：「我不知道這個可不可以講！聽說大概至少有七萬多塊，吃住也在當地，基本上這個條件在國內來說應該是快2倍的條件，所以非常有吸引力，學生們也躍躍欲試，已經開始進行初步做媒合的動作」。

▲高雄義守大學 。（圖／記者吳奕靖攝）

台積電到底有沒有要到高雄設廠，其實近期因為選舉關係一直成為藍綠攻防重點，不過就有大學老師私下透露，其實高雄的在地大學早就感受到「這股風」，因為台積電在高雄的徵才動作頻頻，不少學校的學生都是他們接觸的對象，這也讓大學老師覺得很開心，除了自己教學品質產出的學生受到肯定之外，也讓「高雄在地」學生畢業之後，不用擔心工作，得要北漂、人才外流到其他縣市，對於高雄這兩年的在地發展以及未來，大學老師們說：「值得期待」。