新疆男集中隔離點病逝　女兒崩潰PO文：爸爸別放過傷害你的人！

▲死者生前的照片 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

新疆新冠疫情嚴峻，多地封城已經將近3個月，民生亂象頻傳。一名女子近日在網路PO文稱，自己父親在集中隔離點求醫未果，昏迷送醫卻不治身亡，「爸爸，記住幫助你的人，也記住傷害你的人，一個都不要放過。」新疆官方9日承諾，會儘快查清事實。

微博用戶「燃燒一生的悲痛」9日發文，說明自己父親在新疆集中隔離點病逝的經過，父親10月23日出現核酸（PCR）異常，25日低燒37.4度，26日症狀加重，但隔離點發的藥沒有用，也沒有醫生。

3天後，父親出現呼吸困難，曾撥打過120急救電話，通話時長達4分鐘，卻沒有救護車來接。同日，母親因剛好遇到大領導視察，立刻上前懇求救救丈夫，最後當地衛健委給病人送了輕症患者的藥物。

父親10月31日情況危急，撥通警方電話110，希望能獲救接受診治；警察來了後，和父親說「別自己嚇自己，別太緊張了」

在11月1日，父親7點多陷入昏迷，醫生將其喚醒後離去，他在8點53分打給在深圳的原PO，交代「你把自己照顧好，把孩子和家裡照顧好，知道吧」。9點多，父親再次陷入昏迷，最終被救護車送去十幾公里外的醫院，但仍於11月2日凌晨5點多不治身亡。

▲該則貼文有超過3.4萬人按讚。（圖／翻攝自微博）

原PO透露，接到這個惡耗時張大嘴巴不敢相信，「我尖叫，我握緊拳頭使勁的砸床，我摀住嘴巴，但是尖叫還是從心底迸發出來」，對於爸爸在隔離點這8天所有的經歷有很多疑惑和不理解，但是現在也沒有一個人出來說出事實真相！

當地疫情防控指揮部9日發布公告稱，庫爾勒市委、市人民政府對市民郭某某從方艙治療點送醫後醫治無效死亡事件高度重視。

公告稱，當地已成立了由衛健、公安、紀檢監察等部門組成的專項調查組，正在依規依法開展全面調查，同時安排市、街道、社區負責人入戶開展親屬情緒安撫等相關工作。公告稱，庫爾勒市委、市人民政府將本著實事求是、客觀公正的原則，儘快查清相關事實，並對相關責任人依法依規處理。

▲死者生前在健身房的照片 。（圖／翻攝自微博）

原PO轉發這則公告，配文說「你們又開始沈默在自己的遊戲裡面了是嗎？ ​​​」。評論區不少網友表示，「聽起來很離譜的事情在xj（新疆）都變得正常了」、「我們究竟做錯了什麼要被如此對待，三個月的靜默折磨沒錢沒工資高價買物資，敢問普通老百姓有多少能熬過去」。

不過，也有人支持封控，「如果放開，2.5億老人2.5億小孩包括9億成年人全部感染，醫護全部感染，幾千萬基礎病人得不到醫治，有多少會如同其父親一樣得不到醫治死亡？？ 已經死人了，還想放開讓所有人感染，這是什麼想法？？」。

據悉，新疆庫爾勒市自8月13日全市實行臨時性靜態管理措施以來，已封控管理近3個月。當地政府曾於9月9日就疫情防控問題公開道歉，承認在疫情防控中存在缺點和不足，承諾將採取有力措施保障民生，及時做好醫療救治。

▼PO文完整內容 。（圖／翻攝自微博）