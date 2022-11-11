廠商落跑垃圾沒人清！議員候選人也受害　亂倒山區臭翻天

記者唐詠絮／彰化報導

民眾黨台中市議員候選人林俊凱的辦公室，日前垃圾爆滿，他一問之下，才知道負責清運垃圾的「黃金屋」環保科技，向客戶預收半年的清運金後，因為多次違規遭罰倒閉，受害者不只他的辦公室。林俊凱還發現，該公司持續將垃圾任意傾倒在花壇山區，他今天會同警方前往現場勘查，現場臭氣沖天，採訪記者都頻頻作嘔，警方將會同環保局進一步追究「黃金屋」違反廢棄物清理法的刑責。

▲花壇山區被黃金屋環保公司濫倒垃圾。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

▲民眾黨揭發黃金屋環保垃圾濫倒。

林俊凱日前發現，自己公司滿屋垃圾，查看大樓垃圾子車才發現，已經很久沒有收垃圾，房東才發現清運業者惡性倒閉，沒有人收垃圾，循線追查，黃金屋清運公司不僅惡性倒閉，還將上百家公司行號、大樓、診所、養護中心等收來的垃圾，違法棄置在租來的空地或廠房。

▲目擊者(背對者)到黃金屋環保垃圾倒在花壇。



林俊傑表示，很多台中市的公司行號、診所、養護中心、社區大樓等受害，黃金屋不僅惡性倒閉，垃圾還違法載到彰化，有一場在花壇是空地，另外線西跟鹿港各有一處廠房，現場瀰漫惡臭，但是業者卻把垃圾到了就走，連地主都受害，還要負擔清理費用。

目擊者張姓阿伯說，今年7月開始就發現怎麼有酸臭味，想要坐在廟前泡茶根本不可能，才發現有人開著貨車來偷倒，通報村長後，村長請地主與警方來處理，並通報環保局，沒想到後來又來偷倒一次，這次就被警方逮個正著。

三家派出所鄭育安說，警方在9月25日晚間接獲民眾通報，有人在該址棄置家用垃圾，立即派遣警力前往處理，並聯絡環保稽查單位前往稽查，並發現現行犯1人，查扣車輛1部，並依廢棄物清理法依法移送法辦，目前由檢察官偵辦中。

民眾黨彰化黨部主委張雪如表示，強烈譴責惡質業者，不要把彰化當成垃圾場，造成地方惡臭，類似問題不斷發生，甚至檢警、環保局查辦時，不肖業者就開始焚燒，造成二次污染，一定要嚴加防堵。