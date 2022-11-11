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服務很優質！政府服務獎　雲林縣勇奪全國第二、非六都第一

▲▼ 服務很優質！政府服務獎　雲林縣勇奪全國第二、非六都第一 。

▲「政府服務獎」公布結果，雲林縣政府整體成績是全國第二、非六都第一，也是歷年最佳成績。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

第五屆行政院「政府服務獎」公布結果，雲林縣政府囊括兩項大獎，整體成績是全國第二、非六都第一，也是歷年最佳成績。縣長張麗善表示，她上任三年多來，帶領縣府團隊全力投入，屢次獲得行政院「政府服務獎」的肯定，雲林縣政府的創新、效率與以民為尊的態度，讓雲林縣呈現嶄新的面貌。

行政院規劃辦理「政府服務奬」，以鼓勵機關與時俱進，提供優質服務，有效回應民眾的需求，為人民創造便捷友善的生活。進入第5屆的「政府服務獎」，由國發會聘請產、官、學、研界組成評審小組進行評審，中央及地方政府共有133個機關（構）參獎，經過初選後有38個機關入圍，最後得獎機關24個（中央12個、地方12個），雲林縣政府提案參賽，2類獎項皆獲青睞，再次獲得行政院給予榮耀，肯定縣府團隊的施政表現，成績為全國第二多，非六都第一多。

雲林縣政府指出，此次獲獎名單分別為「數位創新加值」—智能科技監控與提升家園環境品質（雲林縣環保局主責），及「社會關懷服務」—以抱治暴·雲過天晴（雲林縣衛生局與雲林縣政府社會處共同合作）。雲林縣政府將持續精進，逐步實現2030施政願景工程，並結合數位科技創新，兼顧經濟、環境與社會永續發展，並依不同對象，提供多元優質服務。

張麗善特別感謝此次獲獎的環保局、衛生局與社會處同仁，能夠與最優秀的團隊共事，讓她既驕傲又感動，而雲林縣民也一定會感受到縣府團隊的用心。

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