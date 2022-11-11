嗆蘇貞昌只敢影射沒Guts　徐巧芯轟：「敢講我名字就告你」

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨台北市議員徐巧芯控告粉專「無良公關公司」轉發假文件等爭議，行政院長蘇貞昌11日受訪時表示，如果有人故意歪曲或自導自演都要自己負責。對此，徐巧芯回嗆「一點Guts都沒有」，堂堂的行政院長，想抹黑別人自導自演，卻連名字都不敢講，只敢說「有人」，就是想要用影射的方式逃避法律責任，並在文末標註「你敢講出我的名字就告你。」

徐巧芯6日曝光公布一系列照片、影片，指控民進黨台北市長候選人陳時中對已婚的北市聯醫松德院區副院長李雅玲伸出「鹹豬手」。對於徐巧芯爆料，親綠粉專「無良公關公司」9日貼出文件，指控國民黨策劃偷拍抹黑陳時中，因文件內有號稱國民黨候選人蔣萬安、徐巧芯、立委洪孟楷及李德維等人簽名，反遭當事人提告。徐巧芯10日更曬出綠營側翼集散地的LINE群組對話，指控「無良公關」和陳時中競辦互有往來。

蘇貞昌今日受訪時被媒體問及「無良公關公司關粉專，卻說是阿中競辦要求的，院長怎麼看？」蘇貞昌回應，事實已經清清楚楚，如果有人故意歪曲或自導自演，都要自己負責。

對於蘇貞昌「有人故意歪曲或自導自演」，徐巧芯痛批，「堂堂一個行政院長，想抹別人自導自演，卻連名字都不敢講，只敢說「有人」，不就是想要用影射的方式逃避法律責任？這種人一點guts都沒有，以後要怎麼抗中保台？」，並在文末標註「你敢講出我的名字就告你。」

面對無良公關粉專爭議，陳時中今日上午到新北投市場掃街拜票時表示，他們與「無良公關公司」一點接觸、一點了解什麼都沒有，硬要做這樣的連結是大可不必，「可以休矣，應該可以停了。」