她穿婚紗嘿咻小王「誰當爸聽天由命」　新郎追八卦驚覺綠了

記者黃翊婷／綜合報導

中國湖南省張家界市近日傳出有一名新娘在結婚前夕與小王發生性關係，甚至同意穿婚紗「內射」，2人還說出「聽天由命我不怕」、「看懷孕是誰的」等話。消息傳開後掀起網友熱議，連新郎本人都好奇追起八卦，沒想到自己竟然就是那位被戴綠帽的主角。

▲新娘與新郎的婚紗照。（圖／翻攝自抖音，下同。）

根據《網易》報導，這位最衰的新郎為了迎娶新娘，拿出人民幣20萬元（約新台幣87萬元）的聘禮，還買了一些金銀首飾；沒想到就在結婚前2天，新娘收到小王發來的訊息，對方詢問她是否即將結婚，結果2人聊到一半便開始調情，互傳「明天內射，聽天由命，看懷孕是誰的」、「聽天由命我不怕」、「我想等妳穿上婚紗再操妳一次」等露骨訊息。

▲新娘答應小王的邀約。

更誇張的是，新娘居然答應了，並在結婚前夕，趁著新郎還沒抵達前，與小王偷偷跑到飯店發生性關係，完事之後又假裝什麼事情都沒有發生，與新郎完成婚禮。

▲新娘完事後照常結婚。

不過，小王事後在聊天群組炫耀此事，結果對話內容全被外流。不知情的新郎好奇追起八卦，這才知道自己就是那位被戴綠帽的主角，氣得揚言一定不會放過他們，卻遭小王反嗆，「你能拿我如何？」

▲新郎發現自己被綠了。

這起事件在網路上瘋傳，網友們紛紛留言表示誇張，「張家界人盡皆知了，我朋友認識新娘，說是也勾搭過他，還有存影片」、「幾天前就知道這件事了，哈哈哈」、「有時候好的男人遇不到好的女人」、「男的女的都挺沒有道德」、「吃瓜吃到自己的頭上」。