　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫認了外遇2年半　正宮一查小三是道士！1年所得僅800元

記者黃翊婷／新北報導

李姓人妻今年6月經丈夫主動告知，才知道丈夫已經與呂姓女子交往長達2年半，對方還是宮廟道士，讓她大受打擊，憤而提告求償80萬元。新北地院法官調查，呂女去年度所得只有800元，但名下有2筆不動產、1輛汽車，最終判她應賠償40萬元較為適當。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲呂女坦承曾與李女的丈夫交往。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

李女在判決書中提到，和丈夫婚後育有2名未成年子女，丈夫今年6月間突然主動坦承外遇，而呂女明知丈夫已婚的身分，仍執意交往，交往時間從2019年12月至今年5月，期間多次發生性行為。

更讓李女無法接受的是，呂女還是一名宮廟道士，身為宮廟人員，對於社會秩序、倫理道德理應該比一般人嚴謹奉行，沒想到她卻做出傷害別人家庭的行為，因此決定對她提告求償80萬元。

對於上述指控，呂女承認確實曾做出侵害李女配偶權的事，但強調事後多次提出分手，卻遭男方恐嚇、騷擾，接著又收到各種甜言蜜語，讓她被迫陷入與男方藕斷絲連的境地，甚至出現焦慮、憂鬱等情緒，必須定期就醫服藥，她也是這場感情糾紛中的受害者，不能把所有責任都推到她身上。

新北地院法官認為，呂女明知男方已經結婚，仍與其交往長達2年半，甚至發生性行為，確實違反善良風俗，也破壞了李女的家庭幸福，考量到她去年度所得只有800元，名下有2筆不動產、1輛汽車，最終判她應賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
魔獸下榻飯店曝光！　可能定居林口
KID罕見點名許維恩夫妻！　《玩很大》全場拍手
警察22年前毒窟「救出女嬰」　現在親自為她戴警徽
永和不只陳紫渝！　27歲長腿美模選里長
快訊／台股衝上萬四！大漲逾540點　台積電大漲34元
學弟變「民進黨側翼」還挨告　蘇一峰自責：可能是我害的
T1開出價碼更勝CBA？　魔獸沒去上海、廣東2大原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

足控男就那一味！高雄25歲刺青哥偷女鞋狂吸　她看監器傻眼了

軍人擠後座左右包夾酒促小姐猥褻！車還開進摩鐵！她倉皇逃下車

空姐版郭雪芙跳槽警界！變身反詐片女主　教你1111購物別偷偷來

後座包夾酒促妹！2陸軍裝甲兵「摸舔全身」　她崩潰喊：不要弄我

人夫認了外遇2年半　正宮一查小三是道士！1年所得僅800元

連破「台版柬埔寨狡窟」最大功臣是他！　一個念頭救32人

台版柬埔寨虐死北漂男「軀幹不全」　家屬認屍燈突滅：有冤無處說

台版柬埔寨「連自己人都騙」內幕！囚61人狠撈上億　豬仔恐成浮屍

太魯閣號出軌49死「李義祥8罪」今宣判　家屬重返現場悼念

帶玩具槍圍觀蔡英文桃園造勢　24歲男：路邊撿到的

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

約好顧6年...桃園父女車禍亡　生母：再也等不到她回家

年獲利170億...擁4部豪車！　全台最大網路賭博J董遭逮

足控男就那一味！高雄25歲刺青哥偷女鞋狂吸　她看監器傻眼了

軍人擠後座左右包夾酒促小姐猥褻！車還開進摩鐵！她倉皇逃下車

空姐版郭雪芙跳槽警界！變身反詐片女主　教你1111購物別偷偷來

後座包夾酒促妹！2陸軍裝甲兵「摸舔全身」　她崩潰喊：不要弄我

人夫認了外遇2年半　正宮一查小三是道士！1年所得僅800元

連破「台版柬埔寨狡窟」最大功臣是他！　一個念頭救32人

台版柬埔寨虐死北漂男「軀幹不全」　家屬認屍燈突滅：有冤無處說

台版柬埔寨「連自己人都騙」內幕！囚61人狠撈上億　豬仔恐成浮屍

太魯閣號出軌49死「李義祥8罪」今宣判　家屬重返現場悼念

帶玩具槍圍觀蔡英文桃園造勢　24歲男：路邊撿到的

傳遊騎兵有意網羅賽揚強投狄格隆　大都會總管留人有信心

上班才9天！　鑄鐵廠員工「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

足控男就那一味！高雄25歲刺青哥偷女鞋狂吸　她看監器傻眼了

大聯盟銀棒獎出爐大谷翔平落榜　洋基賈吉第四度獲獎

軍人擠後座左右包夾酒促小姐猥褻！車還開進摩鐵！她倉皇逃下車

愛馬仕發威一錶奪二獎　MB＆F抱回「鐘錶奧斯卡」最大獎

更生人企業家王令麟力挺更生人就業　見證獄後重生創造善的循環

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

魔獸下榻四星級飯店！僅帶4人隨行　傳出可能定居林口

台股權重被二度調降！MSCI半年調　增藥華藥、台企銀

卡車掉落鐵棒插進轎車！　爸左胸被貫穿釘死駕駛座

社會熱門新聞

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

台版柬埔寨「連自己人都騙」內幕　囚61人狠撈上億

連破「台版柬埔寨狡窟」　最大功臣1念頭救32人

最貪少將索4500萬　出包丟金爐燒2天滅證

全台最大網路賭博J董上銬！豪車名牌包曝光

台版柬埔寨虐死北漂男　家屬認屍燈突滅

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

快訊／蔡英文桃園站台！男持槍被逮

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

賓士顧路4人來不及下車　遊覽車直撞釀13傷

桃園車禍父女雙亡！生母悲曝「6年約定」

帶槍看總統造勢晚會　男：路邊撿的

更多熱門

相關新聞

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

中國湖南省張家界市近日傳出有一名新娘在結婚前夕與小王發生性關係，甚至同意穿婚紗「內射」，2人還說出「聽天由命我不怕」、「看懷孕是誰的」等話。消息傳開後掀起網友熱議，連新郎本人都好奇追起八卦，沒想到自己竟然就是那位被戴綠帽的主角。

診所親熱已婚醫　護理師小三判賠50萬

診所親熱已婚醫　護理師小三判賠50萬

戀上人妻喊「只想愛妳」　他1原因免賠

戀上人妻喊「只想愛妳」　他1原因免賠

寂寞醫師娘狂吃小鮮肉洋腸　法官准休妻

寂寞醫師娘狂吃小鮮肉洋腸　法官准休妻

人妻和舊愛上床　小王掰：諮詢健康食品

人妻和舊愛上床　小王掰：諮詢健康食品

關鍵字：

新北地院外遇

讀者迴響

熱門新聞

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

外送員日跑94單！5年後超勵志

錯過岳父生日！「妻鎖大門」他心死

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

科技公司破產賣樓　抖音第一網紅砸4.6億買下

太妍IG詭異「重複一句話」粉絲嚇壞

今起「晝暖如夏」上看34℃　下波變天時間曝

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

女士官驚爆賣淫　後指部：重懲汰除

床上滑手機「3姿勢恐怖循環」傷爆！過來人哭：脊椎滑脫了

更多

最夯影音

更多
孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面