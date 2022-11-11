人夫認了外遇2年半　正宮一查小三是道士！1年所得僅800元

記者黃翊婷／新北報導

李姓人妻今年6月經丈夫主動告知，才知道丈夫已經與呂姓女子交往長達2年半，對方還是宮廟道士，讓她大受打擊，憤而提告求償80萬元。新北地院法官調查，呂女去年度所得只有800元，但名下有2筆不動產、1輛汽車，最終判她應賠償40萬元較為適當。

▲呂女坦承曾與李女的丈夫交往。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

李女在判決書中提到，和丈夫婚後育有2名未成年子女，丈夫今年6月間突然主動坦承外遇，而呂女明知丈夫已婚的身分，仍執意交往，交往時間從2019年12月至今年5月，期間多次發生性行為。

更讓李女無法接受的是，呂女還是一名宮廟道士，身為宮廟人員，對於社會秩序、倫理道德理應該比一般人嚴謹奉行，沒想到她卻做出傷害別人家庭的行為，因此決定對她提告求償80萬元。

對於上述指控，呂女承認確實曾做出侵害李女配偶權的事，但強調事後多次提出分手，卻遭男方恐嚇、騷擾，接著又收到各種甜言蜜語，讓她被迫陷入與男方藕斷絲連的境地，甚至出現焦慮、憂鬱等情緒，必須定期就醫服藥，她也是這場感情糾紛中的受害者，不能把所有責任都推到她身上。

新北地院法官認為，呂女明知男方已經結婚，仍與其交往長達2年半，甚至發生性行為，確實違反善良風俗，也破壞了李女的家庭幸福，考量到她去年度所得只有800元，名下有2筆不動產、1輛汽車，最終判她應賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。