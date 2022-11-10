　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲林縣長張麗善啟動「20鄉鎮願景親履巡迴」　莿桐上場五大面向發展加速前進

▲▼雲林,張麗善,親履巡迴,莿桐,2022九合一大選,2022雲林縣長。（圖／張麗善競選辦公室提供）

▲雲林縣長張麗善的20鄉鎮願景親履巡迴，今至莿桐鄉，向鄉親報告五大面向的發展與建設發展。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

雲林縣長張麗善「20鄉鎮願景親履巡迴」的第十三站莿桐鄉，於今（10）日展開，莿桐鄉長林靖焜、縣議員鍾明馨、莿桐鄉民代表會林清周主席、四合村聖母宮莊鐘亮主委、莿桐後援會關淑華會長皆出席參與，張麗善向莿桐鄉親報告五大面向的發展與建設發展。

▲▼雲林,張麗善,親履巡迴,莿桐,2022九合一大選,2022雲林縣長。（圖／張麗善競選辦公室提供）

張麗善表示，莿桐鄉是全台最大量蒜頭產區，因此推動在莿桐設立蒜頭產業專區，期盼鏈結生產、加工、銷售，打造雲林蒜頭品牌並提升蒜頭產業價值。此外，香蕉外銷產區的設立也在規劃中，希望協助農民團體及外銷業者，取得產銷履歷驗證、有機驗證及國際驗證等，使外銷水果質量穩定，並輔導成外銷供果園，建立長期穩定外銷合作關係。

在交通路網的建設及觀光推廣上，張麗善上任後爭取四億經費改善拓寬縣道154乙線，對於莿桐庄內道路持續改善，打造完善交通路網。另外，為了提高雲林觀光能見度，縣府協助辦理濁水溪文化季及莿桐花海活動，並幫莿桐鄉爭取地方創生經費，吸引青年返鄉創業，之前張麗善力推的莿桐花海節成為春節打卡景點，也讓更多國人看見莿桐鄉的美。

▲▼雲林,張麗善,親履巡迴,莿桐,2022九合一大選,2022雲林縣長。（圖／張麗善競選辦公室提供）

在衛生與社福政策上，張麗善強調會全力推動長照衛福據點，協助公所完成相關的軟硬體規劃及工程，及身心障礙者日間作業設施服務據點，強化衛生功能及醫療不足區遠據醫療、提升智慧照護功能，並規劃輔具服務便利站。

▲▼雲林,張麗善,親履巡迴,莿桐,2022九合一大選,2022雲林縣長。（圖／張麗善競選辦公室提供）

雲林縣是全台唯一無縣誌的縣市，莿桐鄉也沒有鄉志，張麗善縣長說，已邀請專家學著編列，並增設宗教誌，雲林的在地的歷史文化背景應該要被記載、保存。

張麗善更表示接下來的階段就是雲林整體都市計畫全盤檢討，如何將土地活化、提高價值、重新分配利用，已做好每個鄉鎮規劃，期待透過土地縫合與轉型，替莿桐地區整體創造發展契機。

▲▼雲林,張麗善,親履巡迴,莿桐,2022九合一大選,2022雲林縣長。（圖／張麗善競選辦公室提供）

張麗善強調，莿桐鄉的五大面向的整體性規畫，以及「2030前進雲林」的願景計畫，四年的時間不夠用，懇請鄉親再給四年，自己絕對會加速雲林和莿桐的發展。

▲▼雲林,張麗善,親履巡迴,莿桐,2022九合一大選,2022雲林縣長。（圖／張麗善競選辦公室提供）

ET快訊
快訊／國父紀念館附近1女墜樓！　失去生命跡象
快訊／台灣大賽G4女球迷昏倒　送醫不治
桃園父女雙亡　生母悲曝「6年約定」：早叫他要開車接小孩
重返台灣！Opel Mokka跨界休旅　3款外型、售價曝光
櫥窗見爆乳妹露蜜大腿！　一對眼牽進去了
網紅媽為3歲女兒辦生日趴！　「喜邀27同學參加」卻0人到場
快訊／民進黨7立委都不會辭職？　秘書長：當然
恐怖巧合！東華男大生撞樹亡　「去年同一天」女大生撞燈柱慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲林縣史上第一部《雲林縣志》編纂啟動　預計5年完成

更多人芭比Q！　徐巧芯加碼警告「2類人」會一起提告

11立委帶職參選一次看　時力籲請辭：參選仍領國庫經費極不合理

鄭文燦鄭運鵬考察八德有玄機？　關鍵是無黨籍的他

三航廈擬採航線分配引不滿　工會怒轟：別讓國人承擔莫名時間成本

幕後／最後關頭下猛藥！蔣萬安辭立委　「擴大穩定領先差距」

民進黨：蔣萬安請辭時間點因「高虹安事件」　黃珊珊壓力最大

雲林縣長張麗善啟動「20鄉鎮願景親履巡迴」　莿桐上場五大面向發展加速前進

歹徒台南兩處連開88槍　謝龍介質疑：與官商勾結利益分配有關

媒體人曝蔣萬安辭立委最佳時機　嘆「與徐巧芯搶新聞聲量很可惜」

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

泰2.1m窄巷成塞車救星 幾乎與車同寬人人搶走

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊！擊退畫面超有戲

更多人芭比Q！　徐巧芯加碼警告「2類人」會一起提告

11立委帶職參選一次看　時力籲請辭：參選仍領國庫經費極不合理

鄭文燦鄭運鵬考察八德有玄機？　關鍵是無黨籍的他

三航廈擬採航線分配引不滿　工會怒轟：別讓國人承擔莫名時間成本

幕後／最後關頭下猛藥！蔣萬安辭立委　「擴大穩定領先差距」

民進黨：蔣萬安請辭時間點因「高虹安事件」　黃珊珊壓力最大

雲林縣長張麗善啟動「20鄉鎮願景親履巡迴」　莿桐上場五大面向發展加速前進

歹徒台南兩處連開88槍　謝龍介質疑：與官商勾結利益分配有關

媒體人曝蔣萬安辭立委最佳時機　嘆「與徐巧芯搶新聞聲量很可惜」

快訊／民進黨選縣市長7立委都不會辭職？　秘書長：當然

送醫畫面曝！台灣大賽兄弟象奪王　女球迷1局上昏倒...送醫不治

成都楊桃冰舊店面三拍終脫手　合庫砸8502萬得標

鴻海第三季EPS 2.80元　創同期新高

快訊／國父紀念館附近1女墜樓！失去生命跡象搶救中

更多人芭比Q！　徐巧芯加碼警告「2類人」會一起提告

大姑貪圖財產！洗腦公公「賣房請看護」　人妻嘆：看誰會接你去住

週慶66折買Roots撇步看這裡！滿額贈森林露營系列　粉絲最想要露營推車

王瞳挺孕肚現身婦產科！　和「孩子爸」拉扯全被拍

老師一旁玩手機！6歲女童「溜滑梯被壓窒息」無人救　肝臟重創亡

「大圳之路」健走12／3登場　看遍烏山頭水庫、3大渡槽橋風光

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

政治熱門新聞

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

北市民調翻盤？陳時中29.1％居冠　蔣萬安27.8％落居第三

「找狗仔跟拍陳時中」　她被指是源頭

獨／輔選痛哭無緣見開票　5連霸前新北女議員離世

親綠粉專最大翻車現場！他「火速刪留言」來不及了

快訊／徐巧芯出手了！提告4親綠粉專5罪

北市最新民調：蔣萬安29.8％穩坐第一　黃珊珊超車陳時中

高虹安PO點滴照　美女醫怒：最討厭這種人

徐巧芯再曬新截圖！　無良公關直接喊關粉專「是阿中競辦要求的」

快訊／蔣請辭！阮昭雄宣布投入立委補選

快訊／「決心態度的展現！」　蔣萬安正式宣布請辭立委

新北最「嫩」女里長　咳一聲就吐血還要拚連任

徐巧芯喊告親綠粉專！他稱「歡迎來告唷」提1質疑

更多熱門

相關新聞

民進黨：蔣萬安請辭時間點因「高虹安事件」

民進黨：蔣萬安請辭時間點因「高虹安事件」

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日上午開出第一槍，宣布請辭立委。民進黨秘書長林錫耀受訪稱，此事壓力最大的是無黨籍候選人黃珊珊，因為國民黨應該搶不到民進黨支持者的票，但此舉卻有機會把這幾天受到民眾黨新竹市長候選人高虹安事件影響、最脆弱的民眾黨支持者拉過去；至於綠營7名參選縣市首長的現任立委是否不會請辭？林說，當然。

媒體人曝蔣萬安辭立委最佳時機　嘆「與徐巧芯搶新聞聲量很可惜」

媒體人曝蔣萬安辭立委最佳時機　嘆「與徐巧芯搶新聞聲量很可惜」

歹徒台南連開88槍！謝龍介：光電利益分配不均

歹徒台南連開88槍！謝龍介：光電利益分配不均

民進黨7立委都不會辭職？　秘書長：當然

民進黨7立委都不會辭職？　秘書長：當然

《阿爸牽水牛》周佳琪感性談父親周典論

《阿爸牽水牛》周佳琪感性談父親周典論

關鍵字：

雲林張麗善親履巡迴莿桐2022九合一大選2022雲林縣長

讀者迴響

熱門新聞

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

麥當勞真的變「麥當當」了！

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

快訊／BLACKPINK主辦方火速「取消這些門票」！　重新販售

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

東華大二生校內騎車自摔撞樹　送醫不治

郭靜純等3年合體何篤霖爆哭　洩「至親意外過世」

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

夏如芝「餐廳低調打工」被認出！

汪小菲哭了！淚眼謝謝大S、具俊曄

網傳「女陰毛越多＝性慾越強」！她驚揭原因

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面