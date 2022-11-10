雲林縣長張麗善啟動「20鄉鎮願景親履巡迴」　莿桐上場五大面向發展加速前進

▲雲林縣長張麗善的20鄉鎮願景親履巡迴，今至莿桐鄉，向鄉親報告五大面向的發展與建設發展。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

雲林縣長張麗善「20鄉鎮願景親履巡迴」的第十三站莿桐鄉，於今（10）日展開，莿桐鄉長林靖焜、縣議員鍾明馨、莿桐鄉民代表會林清周主席、四合村聖母宮莊鐘亮主委、莿桐後援會關淑華會長皆出席參與，張麗善向莿桐鄉親報告五大面向的發展與建設發展。





張麗善表示，莿桐鄉是全台最大量蒜頭產區，因此推動在莿桐設立蒜頭產業專區，期盼鏈結生產、加工、銷售，打造雲林蒜頭品牌並提升蒜頭產業價值。此外，香蕉外銷產區的設立也在規劃中，希望協助農民團體及外銷業者，取得產銷履歷驗證、有機驗證及國際驗證等，使外銷水果質量穩定，並輔導成外銷供果園，建立長期穩定外銷合作關係。



在交通路網的建設及觀光推廣上，張麗善上任後爭取四億經費改善拓寬縣道154乙線，對於莿桐庄內道路持續改善，打造完善交通路網。另外，為了提高雲林觀光能見度，縣府協助辦理濁水溪文化季及莿桐花海活動，並幫莿桐鄉爭取地方創生經費，吸引青年返鄉創業，之前張麗善力推的莿桐花海節成為春節打卡景點，也讓更多國人看見莿桐鄉的美。





在衛生與社福政策上，張麗善強調會全力推動長照衛福據點，協助公所完成相關的軟硬體規劃及工程，及身心障礙者日間作業設施服務據點，強化衛生功能及醫療不足區遠據醫療、提升智慧照護功能，並規劃輔具服務便利站。





雲林縣是全台唯一無縣誌的縣市，莿桐鄉也沒有鄉志，張麗善縣長說，已邀請專家學著編列，並增設宗教誌，雲林的在地的歷史文化背景應該要被記載、保存。



張麗善更表示接下來的階段就是雲林整體都市計畫全盤檢討，如何將土地活化、提高價值、重新分配利用，已做好每個鄉鎮規劃，期待透過土地縫合與轉型，替莿桐地區整體創造發展契機。





張麗善強調，莿桐鄉的五大面向的整體性規畫，以及「2030前進雲林」的願景計畫，四年的時間不夠用，懇請鄉親再給四年，自己絕對會加速雲林和莿桐的發展。