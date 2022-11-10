駁羅文嘉貼「紅媒」標籤　中天電視提告求償1元再吞敗

▲民進黨前秘書長羅文嘉（中）被中天電視提告求償1元與刊登澄清聲明，一審勝訴免責。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者黃哲民／台北報導

民進黨前秘書長羅文嘉2019年於任內受訪指稱中天電視收受對岸資金、「基本上是一個紅媒」，經中天電視提告獲不起訴確定，羅文嘉卸任秘書長後，2021年在個人臉書PO文再稱中天電視「就是紅媒」，遭中天電視提告求償1元與刊登澄清聲明，台北地院審理認為羅文嘉對可受公評之事做適當評論，今判中天電視全部敗訴，可上訴。

現年56歲的羅文嘉曾為前總統陳水扁子弟兵，做過立法委員、客委會主委，2019年1月16日經時任民進黨主席卓榮泰任命為秘書長，2020年5月20日卸職。

本案源於羅文嘉於民進黨秘書長任內，2019年7月15日在媒體節目指稱「中天電視股份有限公司收受來自中國北京之資金，作為一個接受中國資金援助的媒體，我們可以認為它基本上是一個紅媒」等語，中天電視告羅文嘉涉嫌妨害名譽，經台北地檢署不起訴、高檢署駁回再議，中天電視再聲請交付審判，去年（2021年）10月仍被台北地院駁回。

▲中天電視大樓外觀。（圖／中天新聞台提供）

羅文嘉在前案全身而退後，去年11月5日在個人臉書PO文回應訴訟結果，表示「自此任何人在公開場合指稱『中天電視接受中國政府資金補助，基本上就是紅媒』，不用擔心他告，也不用懷疑真實，他就是」等語。

中天電視強調領取對岸補助的是在香港上市的中國旺旺控股公司，和中天電視是各自獨立的法人，羅文嘉卻曲解前案訴訟結果，以不實內容繼續貶損中天電視名譽，因此提告要求羅文嘉賠償1元，並須將澄清聲明在報紙全國版報頭刊登1天、在羅文嘉個人臉書連續張貼30天並設定公開閱覽。

羅文嘉反駁指出，中天電視與中國旺旺控股公司同屬「旺旺集團」，經營中天電視的神旺投資公司董事長蔡衍明，兼任中國旺旺控股董事會主席與行政總裁，蔡的兒子分任中國旺旺控股及神旺投資要職，中國旺旺控股也確實領取中國政府高額補助，他認為中國旺旺控股藉由廣告費投注中天電視。

▲旺旺集團總裁蔡衍明（中）。（資料照／記者湯興漢攝）

羅文嘉並指蔡衍明曾多次直接指揮、干預包括中天電視的中時媒體集團新聞報導內容，至於他用「紅媒」一詞，是貶抑還是褒揚，要視個人立場而定，屬於任何人可自由表達意見的空間。

法官查明媒體曾報導中國旺旺控股從2017年起到2018年3月底，共領取中國政府補助金6.2億人民幣，且近11年間所領政府補助金合計約台幣152.6億元，中國旺旺控股也在公開資訊揭露相關訊息，而中國旺旺控股於2019年、2020年，各給中天新聞廣告費500萬美元。

法官認為，評論公益事項難以要求內容與事實分毫不差，羅文嘉依上述公開資料包括股權結構，認為中天電視同屬「旺旺集團」成員，藉由廣告費收益等同接受中國政府資金補助，有相當理由確信其為真實。

此外，旺旺集團內部刊物相關報導，蔡衍明自承2008年12月會晤時任大陸國台辦主任王毅，表明當時收購《中國時報》是希望藉助媒體力量、推動兩岸關係進一步發展，王毅回應全力支持，蔡衍明2019年7月和員工開會也重提這段往事。

而蔡衍明也曾被媒體揭露，對集團內包含中天電視的報導內容下指導棋，包括要求「可大批羅文嘉，一個這麼沒有常識水平的人也可以當民進黨秘書長」等語，下屬則回應「已交代下去」。

法官認為，羅文嘉說中天新聞是「紅媒」，是對於中天新聞政治傾向作主觀評述，無論中天電視實際政治傾向如何、或對羅文嘉的話是否感覺不愉快，仍應認定羅文嘉是對可受公評之事做適當意見表達，不必負擔侵權行為賠償責任，據此判決中天電視全部敗訴，可上訴。