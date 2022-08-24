罵中天、蔡衍明判賠280萬　周玉蔻喊上訴：言論自由不得預先拋棄

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

資深媒體人周玉蔻2020年指稱旺中集團旗下中天電視是「紅色媒體」、旺中負責人蔡衍明「酒色財氣名聲在外」等語，蔡衍明與中天怒告周玉蔻求償1000萬元，台北地院24日判決出爐，周玉蔻須賠償蔡衍明80萬元、中天新聞200萬元，合計280萬元。對此，周玉蔻中午透過臉書發文貼出聲明，強調自己有言論自由，將依法上訴。

該案源於周玉蔻於2020年10月20日主持民視《辣新聞》政論節目，指稱「中天在台灣就是紅色媒體」、「中天新聞台是共產黨打手」，又說蔡衍明「酒色財氣名聲在外」、「為了賺錢拋棄台灣戶籍」等語，周玉蔻之後受訪，仍表述相同的評論。

周玉蔻更早之前曾在2018年因批評「旺中集團是中共國台辦的傳聲筒」 ，也被蔡衍明提告求償5000萬元，不過事後雙方和解，並約定周玉蔻若欲對中天電視做「攻擊性、惡意評論」，應先詢問中天電視並做平衡報導，否則賠償違約金1000萬元；因此蔡衍明與中天新聞主張周玉蔻違約了，於是提起上述訴訟，要求周玉蔻全額賠償。

台北地院24日做出判決，周玉蔻須賠償蔡衍明80萬元、中天新聞200萬元，可上訴。

針對判決結果，周玉蔻透過臉書發布聲明，內容提到「言論自由不能預先拋棄，和解筆錄內容的有效性，必須建立在不侵害憲法保障言論自由的前提上，和解筆錄的簽訂，絕無可能形成言論自由的預先拋棄。將依法上訴。」周玉蔻並於文末引用《民法》第17條「自由不得拋棄。」以及《憲法》第11條「人民有言論、講學、著作及出版之自由。」