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政論主持人評蔡衍明「國台辦狗腿」挨告　法官：傷人名譽但非惡意

▲▼電視節目主持人陳凝觀。（圖／翻攝臉書《陳凝觀 （Ines Chen）》）

▲電視節目主持人陳凝觀。（圖／翻攝臉書《陳凝觀 （Ines Chen）》）

記者黃哲民／台北報導

壹電視《年代向錢看》主持人陳凝觀3年前在節目中，評論旺旺集團負責人蔡衍明挨批「國台辦的狗腿」一事，蔡衍明主張名譽受損，告壹電視、陳凝觀與節目製作人盧諭慶連帶求償精神慰撫300萬元，並須登報道歉及刪除本案已PO網的節目片段，台北地院審理後，今判蔡衍明全部敗訴，可上訴。

北院判決理由指出，本案陳凝觀在2019年6月27日播出的節目中，指稱蔡衍明是「國台辦的狗腿」，的確足以使大眾產生蔡衍明巴結奉承對岸對台統戰的國台辦單位、蔡所經營企業集團歷年接受對岸政府高額補助、助長對岸政治力滲透我國等負面印象，因而造成蔡的社會評價下降，名譽受到相當程度損害。

不過法官認為，旺旺集團在台經營多家媒體、規模龐大，旺旺集團是否收受對岸政府補貼及用途，乃至於有無政治力介入，及可能隱含的目的或引發的效應，均與公益有關，屬於可受公評之事。

法官指出，陳凝觀本案評論脈絡，是評論郭台銘兩度嗆聲蔡衍明的時事，包括「郭台銘繼前一次嗆了蔡衍明是向國台辦邀功之後，昨天再嗆他是國台辦的狗腿」、「中國大陸大外宣過去10年以來，特別是2008年中時集團易手到現任的股東跟大老闆蔡衍明身上之後，整個媒體輿論紅色滲透引起臺灣內部反彈的反彈，才會有年輕世代跟館長走上街頭反紅媒」。

▲▼旺旺集團總裁蔡衍明。（圖／記者湯興漢攝）

▲旺旺集團總裁蔡衍明（中）。（圖／記者湯興漢攝）

此外，陳凝觀還指稱「也才會有財經的觀眾追蹤中國旺旺不得了了，在香港掛牌來自國家特別是中國的補貼金，幾乎每年都佔它的營業和獲利的一成以上」、「難道因為補貼就都聽國台辦的統戰辦事嗎。國台辦的狗腿為什麼會影響到2020臺灣內部的選戰，國台辦的狗腿到底多狗多腿，我們待會要好好聊聊」等語。

法官認為，陳凝觀是以郭台銘嗆聲蔡衍明事件為前言，進而質疑中國旺旺接受中國高額補貼金的用途、是否會影響臺灣內部選戰，導引現場來賓討論，顯非單純以負面詞語謾罵蔡衍明。

而且當時正逢我國總統選舉期間，郭台銘為總統候選人之一，本案節目播出前一天，郭台銘對尖銳發問的《中天》記者嗆聲「一個受國台辦管制的媒體」、「當國台辦的打手」、「狗腿」等語，郭並強調：「我是針對你老闆（指蔡衍明），不是針對你（指記者）！」

法官認為，陳凝觀並非無中生有，以「國台辦狗腿」辱罵蔡衍明，且更早之前，已有多家媒體披露旺旺集團近11年來，共收取對岸政府補助達台幣152億餘元，受到社會輿論極大關注，更引發同月23日逾10萬人走上凱道訴求反紅媒事件。

法官據此認定，陳凝觀在本案節目中對旺旺集團或蔡衍明的質疑與評論，並沒超出合理範圍，縱然用詞尖酸負面，仍屬善意發表言論，加上蔡衍明控告陳凝觀等人涉嫌妨害名譽，經檢方2度不起訴並確定後，蔡衍明聲請交付審判也被駁回確定，法官今判蔡衍明全部敗訴，可上訴。

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壹電視旺旺集團蔡衍明精神慰撫

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