　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

批中天是紅媒、蔡衍明酒色財氣　周玉蔻放砲違約慘賠280萬

▲▼媒體人周玉蔻被前立委顏寬恒提告求償，到台北地院出庭辯結。（圖／記者黃哲民攝）

▲媒體人周玉蔻（前）判賠旺中集團負責人蔡衍明與中天新聞共280萬元。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

資深媒體人周玉蔻2020年主持電視政論節目，指稱旺中集團旗下中天電視是「紅色媒體」、旺中負責人蔡衍明「酒色財氣名聲在外」等語，蔡衍明與中天主張周玉蔻違反雙方事先協議須做平衡報導的約定，提告求償共1000萬元，周玉蔻抗辯依據時事和法院判決做評論，不屬於攻擊性或惡意性，台北地院今判周玉蔻須賠償蔡衍明80萬元、中天新聞200萬元，可上訴。

蔡衍明與周玉蔻今都沒到庭聆判，本案源於周玉蔻在2020年10月20日主持民視《辣新聞》政論節目，指稱「中天在台灣就是紅色媒體」、「中天新聞台是共產黨打手」，又說蔡衍明「酒色財氣名聲在外」、「為了賺錢拋棄台灣戶籍」等語，周玉蔻之後受訪，仍表示相同評論。

▲▼旺旺集團總裁蔡衍明。（圖／記者湯興漢攝）

▲旺中集團總裁蔡衍明。（資料照／記者湯興漢攝）

周玉蔻先前於2018年因批評「旺中集團是中共國台辦的傳聲筒」 一事，被蔡衍明提告求償5000萬元，事後雙方和解，約定周玉蔻若要對中天電視做「攻擊性、惡意評論」，應先詢問中天電視並做平衡報導，否則要賠償違約金1000萬元，蔡衍明與中天新聞主張周玉蔻違約，提起本件訴訟，要求周玉蔻全額賠償。

周玉蔻出庭抗辯本案評論都有事實依據，包括鴻海集團創辦人郭台銘也曾對中天記者說「你們是共產黨的打手」，她認為這種看法「全台99%民眾都有共識」，至於蔡衍明有多位女友也不是秘密，酒量極佳也是眾人皆知，本案的評論不屬於雙方約定需要事先詢問、做平衡報導的範圍。

周玉蔻更聲稱先前與蔡衍明及中天的協議，是相信蔡衍明所稱「真道理性，珍愛台灣」的說法，後來發現對方反其道而行，她若不加以評論，不僅有違媒體天職，也違背自己良心。

周玉蔻的委任律師主張，本案在政論節目的評論，是討論NCC對中天新聞撤照的時事，加上另有其他判決記載「旺旺中時至少領取中國政府6億人民幣補助」，可見周玉蔻本案評論不算攻擊性或惡意評論，不必先詢問或做平衡報導。中天電視委任律師強調重點在於有無違約，而不是評論內容的真實性。

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
李千娜破尺度脫了！　一轉身「狂露美臀形狀」
艾成追思會「燦笑站天父身旁照」　現場白色花海一片
人妻女星爆「偷吃小王」慘遭分居！　企業家老公怒離家
快訊／周玉蔻慘了！　放砲違約慘賠280萬
LIVE／艾成墜樓「社區制煞」　曹瑞傑叔轟矯正署：明明就是脫
警察超會躲！Google落網照曝光　網驚：1動作救了全部
怨殺警兒「從沒養過我」　林信吾獨居母怒：不會想看他一眼
快訊／奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃！　警「用槍合法」不起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

到女同事家看天竺鼠竟「強抱吻胸」　他裝沒事：以後別打招呼

桃園壯碩男酒後毆母「臉有瘀傷」　鋸子攻擊鄰居...警強制送醫

去柬埔寨的人少了！移民署天天機場宣導　發放急難救助小卡片

遭誤報殺警！台南「最衰通緝犯」口卡被公布　南警啟動調查

5交通工具逃竄5縣市17小時　林信吾600km「遊魂」式逃亡路線揭密

批中天是紅媒、蔡衍明酒色財氣　周玉蔻放砲違約慘賠280萬

奇景！彰化1公里「鐵板路」凹陷破洞　鄉親頻摔車20年未改善

怪盜專偷1隻鞋、燒民宅紗窗！　藏網咖被逮辯「只是惡作劇」

KY股下市前買股套利　基勝前董事、會計師認內線交易被起訴

只因為不想洗澡！狠父罰3歲遲緩女兒罰站讓她摔死！

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

李亞萍崩潰痛哭：綺綺，媽媽好想妳　很想再抱抱她..「真的放不下」

到女同事家看天竺鼠竟「強抱吻胸」　他裝沒事：以後別打招呼

桃園壯碩男酒後毆母「臉有瘀傷」　鋸子攻擊鄰居...警強制送醫

去柬埔寨的人少了！移民署天天機場宣導　發放急難救助小卡片

遭誤報殺警！台南「最衰通緝犯」口卡被公布　南警啟動調查

5交通工具逃竄5縣市17小時　林信吾600km「遊魂」式逃亡路線揭密

批中天是紅媒、蔡衍明酒色財氣　周玉蔻放砲違約慘賠280萬

奇景！彰化1公里「鐵板路」凹陷破洞　鄉親頻摔車20年未改善

怪盜專偷1隻鞋、燒民宅紗窗！　藏網咖被逮辯「只是惡作劇」

KY股下市前買股套利　基勝前董事、會計師認內線交易被起訴

只因為不想洗澡！狠父罰3歲遲緩女兒罰站讓她摔死！

吳克群參戰《披荊斬棘2》　《為你寫詩》竟悄改歌詞...原因曝光

玳瑁姐妹來等家「怕到不敢吃飯」　幾天後卸下警戒變身討擼小貪吃

周末小確幸！手搖飲「珍奶第2杯半價」連喝2天

脖子被鐵絲纏住！小狗「獨自到消防局求救」　影片曝138萬人心疼

成功殺價4千萬！在地人每坪201萬　搶下「代官山」高樓層戶

柯文哲曝獄政系統壓力爆表　「不再今日公祭明日忘記才能告慰亡靈」

新竹市推長者免費健檢限量8060人　9／1起開放預約

法官再敲本季第48轟　洋基地鐵大戰橫掃大都會

牧場餵可愛動物疑手沒洗乾淨　台中2歲男童染菌狂拉血便

澤倫斯基：烏克蘭將奪回克里米亞　不會詢問他國意見

社會熱門新聞

林信吾殺警！廢死聯盟深夜發聲了

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

台積電人妻壞壞經理42次　夫見1物氣炸

林信吾殺2警奪槍　媽媽哽咽：被槍決也好

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

板橋死亡車禍！女騎士違規右轉遭重機撞上噴飛不治

林信吾4字曝逃獄原因　假釋前卻殺警

殺警案最衰苦主現身　卡3罪投案下場曝光

凃明誠頸動脈遭割仍奮勇搏鬥　家屬看影片淚崩

蘆洲警對空鳴5槍！吵鬧8+9瞬間嚇到安靜

富商開法拉利撞死男大生　一審判無罪

死刑犯38人暫不執行　法務部譴責犯罪

蘆洲20屁孩熱炒店亂鬥　警開5槍嚇趴地

更多熱門

相關新聞

丁特翻臉了：2022年竟在審查言論自由！

丁特翻臉了：2022年竟在審查言論自由！

國家通訊傳播委員會（NCC）公布《數位中介服務法》草案，遭外界質疑恐箝制網路言論自由，引爆各大論壇強烈反彈。對此，人氣實況主丁特火大開嗆「2022年了竟然還有國家在審查言論自由」，他還貼出2013年的民進黨立委的立院議案文件，「為什麼當年的謠言是言論自由，現在卻要立法審查謠言？」

周玉蔻生氣了！　中介法炸鍋「蘇貞昌該鄭重道歉」

周玉蔻生氣了！　中介法炸鍋「蘇貞昌該鄭重道歉」

周玉蔻喊厭惡陳水扁　開嗆「他是個屁」　

周玉蔻喊厭惡陳水扁　開嗆「他是個屁」　

賴薇如男友收購瑜珈館失聯　法院判賠460萬

賴薇如男友收購瑜珈館失聯　法院判賠460萬

周玉蔻控盜用「嗯哼」　顏寬恒不起訴

周玉蔻控盜用「嗯哼」　顏寬恒不起訴

關鍵字：

周玉蔻紅色媒體蔡衍明酒色財氣違約金

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

廖老大認了「甘蔗清茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

林信吾殺警！廢死聯盟深夜發聲了

《女兵日記》楊晴爆「假戲真做人夫羅平」！

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

台積電人妻壞壞經理42次　夫見1物氣炸

陳志強結婚了！謝承均曝4人床照：電燈泡做好久

林信吾殺2警奪槍　媽媽哽咽：被槍決也好

林依晨疑意外曝光「女兒正面照」

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面