批中天是紅媒、蔡衍明酒色財氣　周玉蔻放砲違約慘賠280萬

▲媒體人周玉蔻（前）判賠旺中集團負責人蔡衍明與中天新聞共280萬元。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

資深媒體人周玉蔻2020年主持電視政論節目，指稱旺中集團旗下中天電視是「紅色媒體」、旺中負責人蔡衍明「酒色財氣名聲在外」等語，蔡衍明與中天主張周玉蔻違反雙方事先協議須做平衡報導的約定，提告求償共1000萬元，周玉蔻抗辯依據時事和法院判決做評論，不屬於攻擊性或惡意性，台北地院今判周玉蔻須賠償蔡衍明80萬元、中天新聞200萬元，可上訴。

蔡衍明與周玉蔻今都沒到庭聆判，本案源於周玉蔻在2020年10月20日主持民視《辣新聞》政論節目，指稱「中天在台灣就是紅色媒體」、「中天新聞台是共產黨打手」，又說蔡衍明「酒色財氣名聲在外」、「為了賺錢拋棄台灣戶籍」等語，周玉蔻之後受訪，仍表示相同評論。

▲旺中集團總裁蔡衍明。（資料照／記者湯興漢攝）

周玉蔻先前於2018年因批評「旺中集團是中共國台辦的傳聲筒」 一事，被蔡衍明提告求償5000萬元，事後雙方和解，約定周玉蔻若要對中天電視做「攻擊性、惡意評論」，應先詢問中天電視並做平衡報導，否則要賠償違約金1000萬元，蔡衍明與中天新聞主張周玉蔻違約，提起本件訴訟，要求周玉蔻全額賠償。

周玉蔻出庭抗辯本案評論都有事實依據，包括鴻海集團創辦人郭台銘也曾對中天記者說「你們是共產黨的打手」，她認為這種看法「全台99%民眾都有共識」，至於蔡衍明有多位女友也不是秘密，酒量極佳也是眾人皆知，本案的評論不屬於雙方約定需要事先詢問、做平衡報導的範圍。

周玉蔻更聲稱先前與蔡衍明及中天的協議，是相信蔡衍明所稱「真道理性，珍愛台灣」的說法，後來發現對方反其道而行，她若不加以評論，不僅有違媒體天職，也違背自己良心。

周玉蔻的委任律師主張，本案在政論節目的評論，是討論NCC對中天新聞撤照的時事，加上另有其他判決記載「旺旺中時至少領取中國政府6億人民幣補助」，可見周玉蔻本案評論不算攻擊性或惡意評論，不必先詢問或做平衡報導。中天電視委任律師強調重點在於有無違約，而不是評論內容的真實性。