老公買春暈船！把援交妹打包回家「輪流睡」　孕妻慘染梅毒

▲已婚的A男愛上援交妹後，開始半同居生活。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本家族計畫協會2020年曾經實施「JAPAN SEX SURVEY」調查，結果指出，在所有受訪者中超過4成都有出軌經驗。而日媒則報導，東京有一名已婚男子出軌援交妹後，甚至還過上半同居的生活，更因此被援交妹傳染梅毒，最後又將梅毒傳染給自己懷孕的妻子。

根據《現代商業》報導，在廣告業工作39歲A男4年前透過聯誼認識曾經擔任模特兒的妻子，兩人婚後不久就有了孩子。然而他卻抱怨，「雖然在外人看起來很幸福，但是太太因為育兒每天都很累，也不給我好臉色看，經常因為小孩吵架。」他直言，妻子產後變形的身材也讓他大為震驚，因此開始討厭回家，並在公司附近租了另一間公寓。

減少回家次數的A男大獲自由，更開始著迷於買春，而他某次在提供性交易的泡泡浴店認識22歲的援交妹，此後兩人便開始交往。援交妹為了A男決定收山，並住進他在公司附近租的公寓內，兩人過上宛如真實夫妻般的生活。然而A男卻以自己還有另一個家庭要養為由，只願意提供一半的生活費。

▲懷孕的妻子慘被傳染梅毒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

援交妹雖然有點積蓄，但因為A男的揮霍，最終經濟陷入困難，只能重新下海賣淫，沒想到卻因此染上梅毒，並將梅毒傳染給A男。A男平時雖然跟援交妹住在一起，但偶爾也會回家探視妻兒，並與妻子發生性關係。

在A男染上梅毒後不久，才剛懷上第二胎的妻子也被他傳染。而妻子在醫院確診後，氣得聯絡他，他連忙聲稱，自己可能是在三溫暖或是溫泉被傳染。隨後A男氣得要找援交妹算帳，兩人在爭執中，援交妹不幸被他開的車撞到，而他在確認對方沒事後，便直接離開現場。

當時一名目擊者見狀，隨即通報警方有人肇事逃逸，而A男被傳喚到警局後，兩人的關係也因此曝了光，懷孕的妻子這才知道，先生不但外遇，還從小三身上感染梅毒並傳染給她。

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