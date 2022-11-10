　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老公買春暈船！把援交妹打包回家「輪流睡」　孕妻慘染梅毒

▲▼撿屍,開趴,男女,約砲,約炮。（圖／PAKUTASO）

▲已婚的A男愛上援交妹後，開始半同居生活。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本家族計畫協會2020年曾經實施「JAPAN SEX SURVEY」調查，結果指出，在所有受訪者中超過4成都有出軌經驗。而日媒則報導，東京有一名已婚男子出軌援交妹後，甚至還過上半同居的生活，更因此被援交妹傳染梅毒，最後又將梅毒傳染給自己懷孕的妻子。

根據《現代商業》報導，在廣告業工作39歲A男4年前透過聯誼認識曾經擔任模特兒的妻子，兩人婚後不久就有了孩子。然而他卻抱怨，「雖然在外人看起來很幸福，但是太太因為育兒每天都很累，也不給我好臉色看，經常因為小孩吵架。」他直言，妻子產後變形的身材也讓他大為震驚，因此開始討厭回家，並在公司附近租了另一間公寓。

減少回家次數的A男大獲自由，更開始著迷於買春，而他某次在提供性交易的泡泡浴店認識22歲的援交妹，此後兩人便開始交往。援交妹為了A男決定收山，並住進他在公司附近租的公寓內，兩人過上宛如真實夫妻般的生活。然而A男卻以自己還有另一個家庭要養為由，只願意提供一半的生活費。

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲懷孕的妻子慘被傳染梅毒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

援交妹雖然有點積蓄，但因為A男的揮霍，最終經濟陷入困難，只能重新下海賣淫，沒想到卻因此染上梅毒，並將梅毒傳染給A男。A男平時雖然跟援交妹住在一起，但偶爾也會回家探視妻兒，並與妻子發生性關係。

在A男染上梅毒後不久，才剛懷上第二胎的妻子也被他傳染。而妻子在醫院確診後，氣得聯絡他，他連忙聲稱，自己可能是在三溫暖或是溫泉被傳染。隨後A男氣得要找援交妹算帳，兩人在爭執中，援交妹不幸被他開的車撞到，而他在確認對方沒事後，便直接離開現場。

當時一名目擊者見狀，隨即通報警方有人肇事逃逸，而A男被傳喚到警局後，兩人的關係也因此曝了光，懷孕的妻子這才知道，先生不但外遇，還從小三身上感染梅毒並傳染給她。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／徐巧芯爆「LINE對話」　陳時中競總：沒有任何人跟無良
SOGO周年慶湧千人長龍！　33歲男排13小時搶小熊
館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」
LIVE／徐巧芯摃陳時中！起底無良公關　北市長民調詭譎交叉
快訊／藍衣男闖真理大學女宿！　狂敲門大喊：快出來
美女候選人出車禍！　女騎士遭撞飛急救中
加盟廖老大！他想歇業「沒捐3千」竟收存證信函　下場超慘
10枚東森幣換「50元」！　剩300份快搶
北市民調翻盤？陳時中29.1％居冠　蔣萬安27.8％落第三

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男被11名惡男包圍斬首　「斷頭當足球踢」滾50公尺遠嚇壞路人

曾是親密好友！俄前官員「公開批普丁」遭解雇　不明原因重病亡

尹錫悅明啟程出訪東南亞　會晤拜登、岸田文雄！討論北韓核武問題

他玩密室逃脫嚇壞竟「一拳揍飛」女鬼！　超離譜畫面曝光

把比特犬當殺人工具　女對寵物下令「抓住他」55歲男被暴咬身亡

「蒙面女優」拍A片爆紅！警察上班狂看片　不惜付費解鎖只為找到她

老公買春暈船！把援交妹打包回家「輪流睡」　孕妻慘染梅毒

26歲女老師離家突然失蹤　警2天後在溪邊找到「四肢被綁」詭異屍

彩券行開出史上最大獎！老闆「爽分3千萬」照開店：這點錢不算什麼

梨泰院爆發人群踩踏慘劇　南韓總理喊「改革警察」！偵辦飯店違建

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊！擊退畫面超有戲

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

野生陳庭妮「西門町賣地瓜球」　友人笑：妳副業喔？..還原擺攤真相

男被11名惡男包圍斬首　「斷頭當足球踢」滾50公尺遠嚇壞路人

曾是親密好友！俄前官員「公開批普丁」遭解雇　不明原因重病亡

尹錫悅明啟程出訪東南亞　會晤拜登、岸田文雄！討論北韓核武問題

他玩密室逃脫嚇壞竟「一拳揍飛」女鬼！　超離譜畫面曝光

把比特犬當殺人工具　女對寵物下令「抓住他」55歲男被暴咬身亡

「蒙面女優」拍A片爆紅！警察上班狂看片　不惜付費解鎖只為找到她

老公買春暈船！把援交妹打包回家「輪流睡」　孕妻慘染梅毒

26歲女老師離家突然失蹤　警2天後在溪邊找到「四肢被綁」詭異屍

彩券行開出史上最大獎！老闆「爽分3千萬」照開店：這點錢不算什麼

梨泰院爆發人群踩踏慘劇　南韓總理喊「改革警察」！偵辦飯店違建

BLACKPINK高雄站4.5萬張完售！　「20萬人上線1分鐘搶光」粉絲哭了

懶得洗碗！她喊寧願選擇外食　釣出一票人+1：超麻煩

男被11名惡男包圍斬首　「斷頭當足球踢」滾50公尺遠嚇壞路人

快訊／全台搶看魔獸！　雲豹主場門票不到5分鐘完售

黃珊珊批蔣萬安YouBike政見草包　陳時中：大概有感而發

駁羅文嘉貼「紅媒」標籤　中天電視提告求償1元再吞敗

李克強訪柬宣布「再援助2億人民幣」　中柬簽署10餘項雙邊合作文件

福來喜歡迎球團談約　中信兄弟回應了

快訊／徐巧芯爆料綠側翼「報平安」　陳時中競總駁斥

李宇柔「剪女兒瀏海」惹爭議！　遭網路霸凌怒提告曝心聲

國際熱門新聞

俄羅斯宣布　從赫爾松撤軍

鋪路工人遭壓路機「來回輾」　他腦漿四濺慘死

Meta裁員1.1萬人　祖克柏道歉

美期中選舉結果未明　美股暴跌646點

女富婆離奇墜海　和男友郵輪慶生亡

螢火蟲之墓水果糖停產！114年「佐久間製菓」宣布停業

共和黨選情未若預期　川普：贏歸功於我輸不能怪我

美期中選舉　CNN：喬治亞州參議員12月決選才會出爐

俄佔赫爾松州「親俄副州長」車禍死亡

腹痛以為便秘！妹子就醫驚覺「懷孕40周」要生了

他把「USB線插進陰莖」　充電線在GG內大打結

烏軍譽曾聖光「無畏戰士」　首都辦追悼儀式

愛上繼母的女兒！老爸再婚3年後　他娶回繼妹

女電話求救突然掛斷　破門發現3友陳屍房間

更多熱門

相關新聞

梨泰院踩踏案　韓總理喊「改革警察」辦違建

梨泰院踩踏案　韓總理喊「改革警察」辦違建

首爾梨泰院10月29日爆發踩踏慘劇，導致156條人命犧牲，至今陰影仍在社會各界揮之不去。今（10）日上午，南韓國務總理韓悳洙在會議表示，未來將建立起跨政府災難安全管理機制，完成警察制度改革，擬定人潮管理方案，為死者家屬提供「一條龍」式的協助。另外，警方針對非法違建的漢彌爾頓飯店進行偵辦。

日40多歲女接種BA.5次世代疫苗　1.5小時後死亡

日40多歲女接種BA.5次世代疫苗　1.5小時後死亡

螢火蟲之墓水果糖停產！114年「佐久間製菓」宣布停業

螢火蟲之墓水果糖停產！114年「佐久間製菓」宣布停業

韓裔金安迪「3度當選」美國眾議員　曾訪台

韓裔金安迪「3度當選」美國眾議員　曾訪台

小室圭鹹魚翻身！　紐約多家律所祭千萬年薪挖角

小室圭鹹魚翻身！　紐約多家律所祭千萬年薪挖角

關鍵字：

日韓要聞援交梅毒

讀者迴響

熱門新聞

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

麥當勞真的變「麥當當」了！

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

郭靜純等3年合體何篤霖爆哭　洩「至親意外過世」

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

網傳「女陰毛越多＝性慾越強」！她驚揭原因

汪小菲哭了！淚眼謝謝大S、具俊曄

賴慧如月經三個月沒來緊急驗孕

俄羅斯宣布　從赫爾松撤軍

即／父載9歲女下課遭車撞飛不治

裝潢吵到鄰居「連3戶登門抱怨」！網曝2招神解

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

清純女歌手「潛規則片」瘋傳！　本人回應了

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面