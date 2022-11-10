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館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

▲▼ 。（圖／館長惡名昭彰）

▲館長陳之漢在直播中崩潰哭喊，「求求民進黨政府饒過阿館」 。（圖／翻攝自館長惡名昭彰）

記者邱晟軒／綜合報導

成吉思汗董事長館長陳之漢最近針對高端疫苗、社會治安等一連串爭議，在直播中多次飆罵蔡英文政府，更預言民進黨年底選舉「死定了」。館長再爆料，名下7間公司同一時間被抽查，不僅查稅又查空氣品質，令他崩潰直言「求求民進黨政府饒過阿館！」

館長今（10日）凌晨貼出直播精華，標題直言「巧合中的巧合？七間公司一起被抽查！求求民進黨政府饒過阿館！出來做生意一定要沒有良心？實話實說錯了嗎？」館長一開場就憤怒說，多次批評民進黨之後，最近場館被通知查稅，而且強調是中央直接交辦，「查得真的很扯」。

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▲▼ 。（圖／館長惡名昭彰）

▲館長透露7家公司被同時查帳。（圖／翻攝自館長惡名昭彰）

「這機率比被雷打中、中大樂透還要難！」館長自認生意經營多年，從未聽說過7家公司同時被抽查的。他解釋，自己7家健身房每一間都是獨立公司，「若有開過公司的人都知道，正常來說是不可能這樣被查稅的」，一般中小企業的稅務抽查都是電腦隨機抽，結果國稅局卻針對他7家公司一次性抽查、同時要求給資料。

「哇！你們這個手段是有點激烈了」館長強調，他的場館、商品樣樣經過檢測，該台灣製的都是台灣製、該自行出資的絕對自己丟錢，該繳稅報帳的沒少過，結果卻被集體查帳以及空氣品質。

館長最後感嘆、這2、3年被新冠疫情害得很慘，導致健身房完全不賺錢。他也呼籲民進黨政府「放我一馬」，未來不會再批評政府，「小弟從此之後，只會說民進黨好棒棒，票投陳時中就是支持館長，拜託不要再查了！」

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