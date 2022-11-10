起底綠營側翼LINE群！6大咖管理員曝光　無良公關喊1句就退團

▲「無良公關」已離開社群。（圖／讀者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

徐巧芯稍早在臉書公布LINE群組對話，從截圖可見，「無良公關」說自己的帳號先暫時關閉，這是「競辦的人跟我討論後的決定」。對話被公布後，LINE社群內便開始抓「臥底」，且「無良公關」也自行退出。至於「瑟瑟柯學也峰狂」的管理員是誰？其實有6人。

從徐巧芯貼出的LINE截圖可見，「無良公關」在關閉粉專以後，就去群組報平安，表示是「競辦的人跟他討論後的決定」。對此，徐巧芯提出質疑，「請問是哪個競辦？競辦的誰？陳時中要不要再回答一次？沒有第三次機會囉！」

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消息曝光後，「無良公關」就在社群直呼「他們有人臥底！」而「瑟瑟柯學也峰狂」的成員也開始找「內鬼」。結果過了約莫10分鐘，社群其中一位管理員「皮筋兒」就貼出截圖，內容是「此用戶已離開社群。您可以禁止對方再次加入社群，或檢舉其帳號。」

▲▼「無良公關」疑似不是本尊。（圖／讀者提供）

▲管理員也問社群內的「無良公關」是不是「假的」。（圖／讀者提供）

皮筋兒說，「無良公關」已經退出社群，「也無法確定是否本人。」接著標記「無良公關」，追問臥底「包含你嗎？欸？這帳號退出了！總之這個社群內，大家多謹慎一點」。另名管理員「Mr.柯學先生」也發言，「那隻是假的對不對？」

▲管理員有6人。（圖／讀者提供）

事實上，該社群「瑟瑟柯學也峰狂」目前有735位成員，申請加入以前要先回答「政壇大便是誰？男女皆可」的題目，至於管理員則有6人，分別是「Mr.柯學先生」、「Dr.Du」、「史伊森」、「峰狂打臉」、「我是台灣人，台灣是咱的國家」、「皮筋兒」。不過，因社群為匿名，所以也難以驗證「無良公關」是否為本人，

此外，徐巧芯則稱該社群為「綠營側翼集散地」，透露「無良公關、杜承哲等側翼都長期在內部取暖」。

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