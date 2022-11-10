蔣萬安吃美牛花5萬元　徐巧芯還原現場「其實有10人」打臉四叉貓





▲徐巧芯表示，當天聚餐其實是10人。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前被拍到在餐廳「喆園」聚餐，就有網友指出，喆園VIP一晚低消要價8萬元，網紅「四叉貓」劉宇昨（9）日接著爆料，國民黨台北市長參選人蔣萬安出席晚宴，8人吃了5萬元，不過，蔣萬安受訪時直呼爆料不實。對此，國民黨市議員徐巧芯還原當天狀況，也解釋為何選擇該餐廳聚餐。

四叉貓昨日凌晨突在臉書發文，PO出一張名單及明細，原來是台灣彩券公司董事長薛香川晚宴，7月29日辦在台北某間牛排館，出席名單列有前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康等8人，其中也包括蔣萬安。名單旁則放了一張超長的帳單明細，可以看到合計是51716元，看到8個人吃了5萬多元，四叉貓就直酸，「不要再來洗陳時中吃了一桌八萬元。」

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不過，徐巧芯昨日下午就在PTT發文，還原當天聚餐的狀況，「自己人的料也來爆一下無妨」，其實是10個人用餐，不是四叉貓說的8人，「兩個秘書的名字沒有在上面，這個應該是餐廳的員工拍下來流出去的，因為秘書有提供，讓餐廳員工辨認」。

▲徐巧芯自爆。（圖／翻攝自PTT）

至於名單上有3個人被劃線，徐巧芯解釋，「因為那三個人會晚到，跑行程」。徐巧芯還稱讚該餐廳餐點不錯，也曾請過助理在那間包廂吃過尾牙，「基本上也沒辦法那卡西、唱歌什麼的，就是吃很不錯的西餐」。

徐巧芯表示，「薛香川我也認識，他基本上每一陣子，大概半年、一年，都會約政治界朋友聚餐，沒有選舉也會聚會，我自己也參加過」；不過為何會選擇該間餐廳，徐巧芯笑說，「據說趙少康認識老闆所以才選在那，結果員工把人家吃了什麼都拍出去，也是蠻搞笑」，最後她不忘大讚，「但美牛好吃，給個讚」。

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