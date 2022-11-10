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北市陳思宇推長照4政策　照顧三明治世代、幫助銀髮族

▲▼黃珊珊出席「陳思宇競選辦公室暖屋活動」。（圖／記者許靖騏攝）

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民眾黨議員候選人陳思宇。（圖／記者許靖騏攝）

政治中心／綜合報導

民眾黨台北市議員候選人陳思宇10日提出照顧三明治世代、幫助銀髮族的長照相關系列政策，提出包括讓敬老卡可做為醫療費扣抵、市立運動中心針對銀髮族及長者設計免費運動課程、媒合有意願的長者重回校園繼續進修，並與企業合作提供適當工作機會、持續為社區公共場域做安全的總體檢，友善長者及行動不便者等，4項政策。

陳思宇說，三明治世代就是指上有老下有小的青壯世代，三明治世代的身心俱疲，就是因為被一個又一個「非你不可」的責任給綑綁住了。青壯世代出社會工作開始有成，通常也開始近中年，但往往這時候家裡的長輩也開始需要更多關懷，甚至會有較多病痛，「這時候更需要健全的社會福利，讓青壯世代可以喘口氣」。

陳思宇指出，國發會今年的統計資料，台灣將在2025年進入超高齡化社會，超過65歲的老年人口比例將會達到20％，對教育、產業、退休金及醫療制度都造成衝擊。想像一下2025年的台北，每5人當中就有1人超過65歲，「高齡台灣」的全新挑戰，是全民必須學習的功課。

陳思宇提到，日本早在2016年就已經出現人口老化的問題，每4人當中就有一人超過65歲。很多健康的老人家到了7、80歲還在工作，成為了社會常態。從另一種角度思考，因為醫學科技進步，人類的壽命延長，所以也打破了過去屆齡退休的限制。越來越多的「銀髮高年級實習生｣希望能繼續進修甚至工作，我們應該樂觀其成並協助。

另外，陳思宇也說，近年人口老化，生育率卻滑至歷史新低。世界各國都有提出「在地活力安養」的計畫，士林北投區本來就是退休生活的好地方，我認為讓長者健康動起來，生活各種有小確幸，有希望的日子才是真正的樂活。

陳思宇宣示，若當選台北市議員，對於照顧三明治世代，針對銀髮族將關注：1.將目前的敬老悠遊卡每月點數功能擴大 ，擴張敬老卡使用範圍，例如可做為醫療費扣抵，折抵使用運動中心課程，購買生活用品使用。2.市立運動中心針對銀髮族及長者設計免費運動課程。尤其是對於獨居的長者，送餐和運動應該要並進，又能讓他們有機會認識新朋友，讓身心都健康。3.媒合有意願的長者重回校園繼續進修；並與企業合作提供適當工作機會。4.持續為社區公共場域做安全的總體檢，友善長者及行動不便者。

另外，陳思宇也呼應並支持無黨籍市長候選人黃珊珊的政策，1.每年提供65歲以上的市民長者3000元的「樂齡學習券」；2.超過65歲長者全額補助健保費用。

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