「班班用平板」網路卻卡卡　教部：補充逾3萬個基地台改善

▲教育部推動「班班有網路、生生用平板」 ，卻傳出網路卡卡，以及無法將平板融入教學等狀況。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部從今年起，連續4年投入200億元推動中小學「班班有網路、生生用平板」，但9月新學期開始後，卻陸續出現網路卡卡，以及師生不習慣或無法將平板融入教學等狀況，教育部今（9日）表示，將透過補充逾3萬個無線網路基地台，強化教室無線網路設備，並以漸進培訓輔導與提供數位教學指引等方式，協助教師進行數位教學，希望在113年達到教師100%完成普及課程增能培訓。

今年7月底，教育部在行政院會公布，今年起將連續4年投入總預算達200億元，推動中小學「班班有網路、生生用平板」政策，充實數位學習內容、提升行動載具與網路及教育大數據分析，在9月開學後，希望順利將載具與數位內容運用於課堂教學。

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不過，今天卻有媒體報導，上述政策在新學期推動後，陸續浮現各種狀況，包括偏鄉學生使用時出現網路停頓與卡卡狀況，例如雲林縣麥寮國小學生上課使用平板時出現「轉圈圈」，另有師生不習慣或無法將平板融入教學等狀況，教育部也在今天下午回應。

▲台南市啟動「班班有網路、生生用平板」計畫。（圖／記者林悅翻攝）

教育部表示，教育部透過前瞻基礎建設及數位學習精進方案，補助提升連網頻寬，現行中小學連至縣市網路中心頻寬，已依班級規模補助提升至300M至1G，並依縣市政府評估學校規模、學生數，辦理頻寬提升。

教育部進一步表示，透過監測學術網路狀況及縣市即時回報，從今年8月31日到10月21日，尚無在上課期間，學校出現「連續15分鐘流量達95%以上」的滿載情況，顯示網路足敷使用，而縣市網路中心連至區域網路中心頻寬也足夠使用，而精進方案也再補充3.09萬無線網路基地台，強化教室無線網路設備需求。

至於老師部分，教育部指出，數位教學能力提升並非一蹴可幾，透過教師增能培訓計畫，逐步培養教師數位教學觀念，並以4年時間循序漸進透過培訓及輔導，引導師生逐步習慣使用數位工具進行教學與學習，截至9月30日為止，已有36%教師完成普及課程增能培訓，預計今（111年）底達46%，113年達100%，而教育部已公布「中小學數位教學指引」，透過研習課程實作及教學指引推廣，提升教師數位教學知能，各縣市數位學習辦公室也會搭配教育部六區輔導團隊，到各校瞭解教師在課堂實作需要協助地方。

教育部也說明，從去年學生學習成效表現可知，善用數位學習可降低城鄉差距，教育部將持續推動中小學數位學習精進方案，藉由偏鄉一生一機與充實數位軟體，搭配完整的教師培訓機制及輔導機制，引導教師進行數位學習課堂，提高教師使用數位學習內容與工具進行課堂教學能力，同時降低軟硬體城鄉差距與數位教學落差。