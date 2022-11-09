考不好降二軍！青民協控潮州高中變相能力分班　自強班六點才下課

▲青民協指控潮州高中「能力分班違規」，呼籲教部入校督察並修法禁止。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部曾宣示高中禁能力分班，但台灣青年民主協會今（9日）表示，接獲多名國立潮州高中學生投訴，學校從高一入學就根據國中會考成績進行能力編班，每個年級有6個「自強班」，部分自強班每天一路上課到晚上6點，周六還要到校加課，若成績不好還會讓學生降回普通班，明顯違反教育部法規，呼籲教育部應確實盤點還有多少學校有類似狀況，並入校督導，也應修法禁止。

青民協指出，雖然國中小早已禁能力編班，常態編班也被列入教學正常化的重點督察項目，教育部也曾宣示高中禁能力分班，但青民協卻接獲多名國立潮州高中學生投訴，指控校方從高一入學就依照國中會考成績進行能力編班，其中成績較好的「自強班」學生，還會要求每天從早上起上到晚上六點，周六還要到校加課，實際上就是能力分班。

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▲青民協指控潮州高中「能力分班違規」，呼籲教部入校督察並修法禁止。（圖／青民協提供）

青民協進一步表示，根據高中學生編班及轉班作業原則，除了「特色招生管道入學」、「通過資優鑑定」、「經主管機關核定班別」等三種情形，其他班別原則以抽籤或電腦亂數等隨機的方式進行編班，但法規仍保有例外空間，卻未說明什麼情況下可以例外，導致產生模糊空間。

青民協指出，一名潮州高中三年級普通班學生分享，學校都把好的老師、資源都投注在自強班身上，比起自強班學生，普通班學生會有一種自卑感，並有低人一等感覺，而且學生考得好可以升一軍、考不好會被降二軍，「這真的有符合教學正常化的概念嗎？」

儘管高中端並未明確禁止能力分班，但青民協認為，潮州高中顯然並非個案，許多高中未經主管機關核定，就採取非常態編班方式，遊走於法律邊緣，教育部也明知這種現象，卻未積極要求學校改善，呼籲教育部應確實盤點仍有多少學校有類似情形，而針對學生的陳情，也應入校督導，了解學校真實的執行情況。