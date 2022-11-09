　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

考不好降二軍！青民協控潮州高中變相能力分班　自強班六點才下課

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲青民協指控潮州高中「能力分班違規」，呼籲教部入校督察並修法禁止。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部曾宣示高中禁能力分班，但台灣青年民主協會今（9日）表示，接獲多名國立潮州高中學生投訴，學校從高一入學就根據國中會考成績進行能力編班，每個年級有6個「自強班」，部分自強班每天一路上課到晚上6點，周六還要到校加課，若成績不好還會讓學生降回普通班，明顯違反教育部法規，呼籲教育部應確實盤點還有多少學校有類似狀況，並入校督導，也應修法禁止。

青民協指出，雖然國中小早已禁能力編班，常態編班也被列入教學正常化的重點督察項目，教育部也曾宣示高中禁能力分班，但青民協卻接獲多名國立潮州高中學生投訴，指控校方從高一入學就依照國中會考成績進行能力編班，其中成績較好的「自強班」學生，還會要求每天從早上起上到晚上六點，周六還要到校加課，實際上就是能力分班。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼青民協指控潮州高中「能力分班違規」，呼籲教部入校督察並修法禁止。（圖／青民協提供）

▲青民協指控潮州高中「能力分班違規」，呼籲教部入校督察並修法禁止。（圖／青民協提供）

青民協進一步表示，根據高中學生編班及轉班作業原則，除了「特色招生管道入學」、「通過資優鑑定」、「經主管機關核定班別」等三種情形，其他班別原則以抽籤或電腦亂數等隨機的方式進行編班，但法規仍保有例外空間，卻未說明什麼情況下可以例外，導致產生模糊空間。

青民協指出，一名潮州高中三年級普通班學生分享，學校都把好的老師、資源都投注在自強班身上，比起自強班學生，普通班學生會有一種自卑感，並有低人一等感覺，而且學生考得好可以升一軍、考不好會被降二軍，「這真的有符合教學正常化的概念嗎？」

儘管高中端並未明確禁止能力分班，但青民協認為，潮州高中顯然並非個案，許多高中未經主管機關核定，就採取非常態編班方式，遊走於法律邊緣，教育部也明知這種現象，卻未積極要求學校改善，呼籲教育部應確實盤點仍有多少學校有類似情形，而針對學生的陳情，也應入校督導，了解學校真實的執行情況。

►舒潔特級抽取式衛生紙特價！829元買8串，抗漲必囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
天道盟精神領袖父喪　500黑衣人聚集送行
LIVE／身心俱疲？高虹安驚傳住院　李佳穎爆離婚熱戀中！親密
快訊／高虹安傳緊急送醫住院！　行程全取消
錄音檔流出！她被「陪睡換出疆證」　男開價：嘿咻4次
BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端擊退！畫面曝
姓名有這2字！　迴轉壽司整桌免費
獨／李佳穎爆無縫接軌鮪魚前男友　「七夕親密照」流出
夏克立突回台發「不自殺聲明」！現身宣戰黃嘉千

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日月潭全程記錄血月盈缺復明　攝影達人「眾月連星」驚艷網友

考不好降二軍！青民協控潮州高中變相能力分班　自強班六點才下課

陽光這3天露臉！明天雨區再擴大　周日晚間變天「降雨熱區曝」

現場沒人看出他是唐寶寶！沈政男曝「1現象」：一萬個警察不夠用

他自煮咖啡「靠好市多1物」1年激省18萬　真相神展開！5千人看傻

婆婆想抱孫狂催生　「吞安眠藥」以死相逼！人妻崩潰：婚前就說好不生

南投市再現懸日封街　今天4點半最後「攝日」機會

整團416歲！台中6熱血阿嬤買菜車環半島　「外套背後有故事」

紫色耶誕樹被老外嫌醜　統一時代百貨回應了

口罩鬆綁分階段實施　王必勝：第二階段正面表列「必戴」場所

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

蘇有朋《披荊斬棘2》奪總冠軍！　「以為沒機會回舞台」..唱到泛淚

日月潭全程記錄血月盈缺復明　攝影達人「眾月連星」驚艷網友

考不好降二軍！青民協控潮州高中變相能力分班　自強班六點才下課

陽光這3天露臉！明天雨區再擴大　周日晚間變天「降雨熱區曝」

現場沒人看出他是唐寶寶！沈政男曝「1現象」：一萬個警察不夠用

他自煮咖啡「靠好市多1物」1年激省18萬　真相神展開！5千人看傻

婆婆想抱孫狂催生　「吞安眠藥」以死相逼！人妻崩潰：婚前就說好不生

南投市再現懸日封街　今天4點半最後「攝日」機會

整團416歲！台中6熱血阿嬤買菜車環半島　「外套背後有故事」

紫色耶誕樹被老外嫌醜　統一時代百貨回應了

口罩鬆綁分階段實施　王必勝：第二階段正面表列「必戴」場所

聯發科強彈逾5%！新品發布3外資力挺喊買　目標價上看815元

日月潭全程記錄血月盈缺復明　攝影達人「眾月連星」驚艷網友

網紅炫富被盯上「慘關11年」！狂po豪車名牌嗆酸民　竟是洗錢大戶

台啤英熊本周開幕戰　李英宏賽前開唱還送啤酒

花880萬上太空體驗3至5分鐘失重感　宇宙飛行器模型亮相珠海航展

診所嘿咻已婚醫傳裸照音檔　護理師小三辯「心靈空虛」判賠50萬

人氣票選抽Switch、AirPods　全台大專街舞盛會回歸

BLACKPINK門票「真的1秒搶光」黃牛炒到20萬　主辦：明天還有票！

門口掛合法牌競協會招牌　31賭客屋內大玩德州撲克...全被逮

公館東南亞影城賣了？　新美齊擬以8.8億拿99.81%股權

生活熱門新聞

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

王必勝：戶外口罩鬆綁11月會實施

台灣E奶網紅脫了　凱旋門前「無罩中空」

今晨16.5℃！1縣市大雨　下波變天降5度時間曝

「夢幻逸品」買半年！他開機不到2次　網友：想買都沒貨

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

鄭明典PO血月奇景　高清照美炸

唐寶寶最新發聲：大家要把我逼死嗎？

連3年反聖嬰！氣象局：秋冬豪雨更多

確診「S蛋白抗體」飆破未知　醫揭驚人數字

更多熱門

相關新聞

身障生大學甄試簡章出爐　考試時間調整「考生注意」

身障生大學甄試簡章出爐　考試時間調整「考生注意」

112學年度身心障礙學生升學大專校院甄試簡章今（7日）在網站公告，報名日期自12月1日起至12月14日止，採網路報名，考試日期訂於明年3月24日至27日。紙本簡章預計於15日起開始販售，可以現場購買、個別函購或團體購買等方式，詳細可上甄試網站查詢。

老舊校舍翻新　教育部砸17億元補助800個案件

老舊校舍翻新　教育部砸17億元補助800個案件

出國還要專案簽呈惹怒基層　教長：檢討並恢復一般程序

出國還要專案簽呈惹怒基層　教長：檢討並恢復一般程序

確定了！避免學測未簽名被扣分　教部：利用小卡逐桌提醒考生

確定了！避免學測未簽名被扣分　教部：利用小卡逐桌提醒考生

立委不滿大學頻傳學倫案　教育部：利用政策工具引導

立委不滿大學頻傳學倫案　教育部：利用政策工具引導

關鍵字：

青民協潮州高中能力分班教育部

讀者迴響

熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

爸突賣房子！秒買義大利別墅：下個月搬過去

Garena結束英雄聯盟12年營運　

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

才爆祕婚2年！李佳穎「過夜保時捷男」爆熱戀同居

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光

段宜康開嗆徐巧芯！4分鐘釣出本尊酸爆

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

看房超滿意「他秒下5萬斡旋金」　他再看2次不敢買

好市多換發國泰CUBE卡　「忘1步驟」恐噴1800元

被爆「為小黃瓜痛罵助理」　王思佳公開認：就是我

魔獸為何棄CBA選T1職籃？陸媒曝主因

更多

最夯影音

更多
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD
單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面