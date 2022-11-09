　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營最美發言人驚傳被偷拍裙底！　 李明璇怒提告：盼修法提高刑責

▲▼國民黨青年黨代表李明璇。（圖／翻攝李明璇臉書）

▲李明璇。（圖／翻攝李明璇臉書）

記者崔至雲／台北報導

「國民黨最美發言人」李明璇驚傳被偷拍！李明璇稍早在社群軟體instagram限時動態指出，她被警察局通知，自己成為被偷拍的被害女性之一，做完筆錄，李明璇二話不說直接提吿妨害秘密罪。但她也感嘆表示，婦幼相關的議題罰則太輕了，未來她盼自己有修法權利，將對婦幼相關的傷害行為提高刑責，遏止這些人欺負弱小。

李明璇接受《ETtoday新聞雲》記者電訪時表示，他接到台北市政府警察局婦幼警察隊來電，警方抓到一名性侵犯時，在他電腦中發現多張偷拍女性裙底照片，其中一名就是李明璇，警方向李表示「因為妳身分特殊是公眾人物，所以主動聯絡」，李明璇表示，今天因她是公眾人物，才可以因此知道此事，但是社會上卻有很多女性無辜被偷拍就算，還不知道自己被偷拍。

「做完筆錄二話不說直接提到妨害秘密罪」，李明璇氣憤表示，被偷拍的被害女性不只她一人，這些人都是專業慣犯，把鏡頭裝在腳背上就去偷拍女生，「警察說這樣的人很多很多」，只是現在台灣偷拍的刑責太輕，大多被害人不願曝光，甚至選擇息事寧人，間接助長了偷拍歪風，「到現在還是覺得不可思議竟然遇到種事情」。

李明璇說，好在犯人抓到了，但她不斷思考，要不是因為她是公眾人物，不知道有多少女性被偷拍是毫不知情、默默受害？「這種死變態實在是需要關起來關久一點，不要出來傷人」，更喊話「如果有一天我握有修法權利，絕對立法修法把對婦幼相關的傷害行為，提高刑責，遏止這些壞蛋繼續欺負弱小」。

►舒潔特級抽取式衛生紙特價！829元買8串，抗漲必囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
新北小貨車「未依號誌左轉」！　直行騎士遭攔腰撞死
高雄30歲女誤載「這款App」　300萬存款全沒了
她胸痛衝醫院！醫一照主動脈「大到像柳丁」　3危險徵兆快送醫
快訊／背水一戰！桃猿G4再變陣　打線出爐
恐怖！5歲女童當街遭脫褲性侵　4歲妹站一旁發抖
快訊／主辦方道歉！　承認「蔡依林搶票答案誤植」
快訊／15:42規模4.6地震！　深度僅5公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北投中繼市場開幕　陳思宇讚：乾淨升級版全新亮相

等了三十年平鎮車站終開工　鄭運鵬：延續執政好成績

藍營最美發言人驚傳被偷拍裙底！　 李明璇怒提告：盼修法提高刑責

國慶煙火無人機「全陸製」　蔣萬安一句話嗆爆：綠能你不能

朱立倫諷1200月票是「笑話」　批民進黨落後就出怪招

台鐵地下化平鎮車站動工　鄭文燦感謝鄭運鵬居中協調

陳建仁：高端疫苗「是很高端的疫苗」　嘆不信者恆不信

「朱立倫是耽誤我下輩子的男人」　柯志恩：不論結果「都續留高雄」

倒數17天！民進黨下令黨公職全力以赴　「最後兩周決戰時刻」

起風了？綠營曝2因素吹亂選情　林耕仁打高虹安出現外溢效應

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

魔獸加盟雲豹！確定打滿整季　蘇翊傑：月薪超過640萬台幣

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

金門祕密景點「喊泉」 聲量＝水高！紓壓值爆表

北投中繼市場開幕　陳思宇讚：乾淨升級版全新亮相

等了三十年平鎮車站終開工　鄭運鵬：延續執政好成績

藍營最美發言人驚傳被偷拍裙底！　 李明璇怒提告：盼修法提高刑責

國慶煙火無人機「全陸製」　蔣萬安一句話嗆爆：綠能你不能

朱立倫諷1200月票是「笑話」　批民進黨落後就出怪招

台鐵地下化平鎮車站動工　鄭文燦感謝鄭運鵬居中協調

陳建仁：高端疫苗「是很高端的疫苗」　嘆不信者恆不信

「朱立倫是耽誤我下輩子的男人」　柯志恩：不論結果「都續留高雄」

倒數17天！民進黨下令黨公職全力以赴　「最後兩周決戰時刻」

起風了？綠營曝2因素吹亂選情　林耕仁打高虹安出現外溢效應

【廣編】蝦皮店到店在雲林開設門市　網友：終於不再被邊緣化

除濕機突壞掉！她想拿「故障冷氣」代替：有用嗎？　一票人看傻眼

國定古蹟孔廟防災演練　強化台南文化資產防災應變策略

捷迅前10月營收年增逾2成　Q4客戶回補庫存、需求可望回穩

四腳獸霸佔殘障廁所　男不爽「敲門聲打斷愛愛」半裸怒打清潔工

國家青年交響樂團成立 美女小提琴家諏訪內晶子來了

新北小貨車「未依號誌左轉」！直行騎士攔腰撞　送醫搶救不治

北投中繼市場開幕　陳思宇讚：乾淨升級版全新亮相

台中購物節熱度延燒全台　外縣市消費比例逾2成6

「圍攻光明頂」要走多久？真實距離曝...網笑：難怪明教敢誇海口

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

政治熱門新聞

快訊／驚傳身心俱疲送醫住院　高虹安：整理澄清資料過度疲勞

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光

段宜康開嗆徐巧芯！4分鐘釣出本尊酸爆

連日夾殺太傷！高虹安傳住院

鄭運鵬從小看魔獸打球遭酸！緊急出面滅火

鄭運鵬喊「從小看魔獸打球」　年齡遭酸爆

高虹安已踩郭台銘紅線？　他曝郭董親寫「這八字」大忌

館長直球對決中國鵬爭議　鄭運鵬：經歷過才想突破

獨／「討厭民進黨」廣告主身分曝光

陳時中談「牽手風波」哽咽　自曝：眼淚快要流下來

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

劉寶傑大驚：「鎖定高虹安」是民進黨精密計算

蔣萬安、高虹安、陳時中吃的高級餐廳比一比　一客5000元這樣吃

起風了？綠營曝2因素吹亂選情　林耕仁打高虹安出現外溢效應

更多熱門

相關新聞

偷拍狼犯案2年「單日19人受害」　判罰6萬

偷拍狼犯案2年「單日19人受害」　判罰6萬

台北一35歲黃姓男子於近2年期間，經常在公共場所偷拍女性裙底風光，今年5月29日他又到處狂拍，偷拍到第19人裙底時終於被逮。台北地院審理，依犯妨害秘密罪，處黃男罰金6萬元，可易服勞役60天，並沒收NOKIA手機1支，全案還可上訴。

朱立倫諷1200月票是「笑話」：落後就出怪招

朱立倫諷1200月票是「笑話」：落後就出怪招

稱被朱立倫耽誤！柯志恩：不論結果「都續留高雄」

稱被朱立倫耽誤！柯志恩：不論結果「都續留高雄」

支持度遭陳其邁輾壓　柯志恩：1126讓這些民調公司倒閉

支持度遭陳其邁輾壓　柯志恩：1126讓這些民調公司倒閉

林政則讚完高虹安好人　朱立倫在柯志恩面前讚陳其邁

林政則讚完高虹安好人　朱立倫在柯志恩面前讚陳其邁

關鍵字：

偷拍國民黨李明璇

讀者迴響

熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

Garena結束英雄聯盟12年營運　

好市多換發國泰CUBE卡　「忘1步驟」恐噴1800元

快訊／驚傳身心俱疲送醫住院　高虹安：整理澄清資料過度疲勞

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

曾莞婷PO床照「蕾絲內褲意外走光」！大尺度照瘋傳

林襄只穿小丁「34秒大尺度片」曝光！南半球掉出來

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

增2類人免費領快篩　王必勝：180萬人受惠

爸突賣房子！秒買義大利別墅：下個月搬過去

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

才爆祕婚2年！李佳穎「過夜保時捷男」爆熱戀同居

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光

更多

最夯影音

更多
白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面