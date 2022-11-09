藍營最美發言人驚傳被偷拍裙底！　 李明璇怒提告：盼修法提高刑責

▲李明璇。（圖／翻攝李明璇臉書）

記者崔至雲／台北報導

「國民黨最美發言人」李明璇驚傳被偷拍！李明璇稍早在社群軟體instagram限時動態指出，她被警察局通知，自己成為被偷拍的被害女性之一，做完筆錄，李明璇二話不說直接提吿妨害秘密罪。但她也感嘆表示，婦幼相關的議題罰則太輕了，未來她盼自己有修法權利，將對婦幼相關的傷害行為提高刑責，遏止這些人欺負弱小。

李明璇接受《ETtoday新聞雲》記者電訪時表示，他接到台北市政府警察局婦幼警察隊來電，警方抓到一名性侵犯時，在他電腦中發現多張偷拍女性裙底照片，其中一名就是李明璇，警方向李表示「因為妳身分特殊是公眾人物，所以主動聯絡」，李明璇表示，今天因她是公眾人物，才可以因此知道此事，但是社會上卻有很多女性無辜被偷拍就算，還不知道自己被偷拍。

「做完筆錄二話不說直接提到妨害秘密罪」，李明璇氣憤表示，被偷拍的被害女性不只她一人，這些人都是專業慣犯，把鏡頭裝在腳背上就去偷拍女生，「警察說這樣的人很多很多」，只是現在台灣偷拍的刑責太輕，大多被害人不願曝光，甚至選擇息事寧人，間接助長了偷拍歪風，「到現在還是覺得不可思議竟然遇到種事情」。

李明璇說，好在犯人抓到了，但她不斷思考，要不是因為她是公眾人物，不知道有多少女性被偷拍是毫不知情、默默受害？「這種死變態實在是需要關起來關久一點，不要出來傷人」，更喊話「如果有一天我握有修法權利，絕對立法修法把對婦幼相關的傷害行為，提高刑責，遏止這些壞蛋繼續欺負弱小」。