30歲服務業輕熟女誤載「這款APP」　300萬血汗積蓄全都沒了

▲30歲輕熟女誤信詐騙集團手法，300萬積蓄全沒了。（圖／達志影像／示意圖）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名從事服務業的30多歲輕熟女，誤信假「貝萊德」公司的投資訊息，甚至下載假「貝萊德」投資APP，初期也有小額獲利，但等到她把辛苦打拼來的300萬積蓄全投入後，發現無法拿到錢才驚覺遭詐。高雄市刑大獲報後循線調查，逮到3名犯嫌，依刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

▲▼詐騙集團成員平日都以百萬名車代步，警方獲報循線調查，待時機成熟當場逮捕3名犯嫌。（圖／記者賴文萱翻攝）

該詐騙集團在LINE軟體上，以股市投資社群作餌，用假老師上課稱加入會員快速買入飆股方式，誆騙、介紹被害人加入假「貝萊德」投資APP，並在假投資APP內投資股票。

一名30多歲輕熟女就誤信這種放長線釣大魚的方式，因初期有小額出金獲利，就持續投入大筆金額，沒想到事後發現，網站客服開始用各種理由推託無法出金，才驚覺遭詐訴警偵辦，損失超過300萬元。

▲▼鍾女等人以假投資手法詐騙被害人，警方查扣到做案手機4支、WiFi分享器1台、進口名車2輛等證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市刑大獲報後，報請台灣高雄地方檢察署指揮偵辦，由刑大偵五隊（15分隊）組成專案小組展開調查。待時機成熟後，持搜索票及拘票，實施搜索及拘提等強制處分，當場查獲犯嫌24歲鍾女、29歲李男以及21歲鍾男。

▲全案依觸犯刑法詐欺罪、洗錢防制法等，將3名犯嫌移送高雄地方檢察署偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，鍾女等人以假投資手法詐騙被害人，平日都以百萬名車代步，警方在現場也查扣到做案手機4支、WiFi分享器1台、進口名車2輛等證物。全案依觸犯刑法詐欺罪、洗錢防制法等，移送高雄地方檢察署偵辦。