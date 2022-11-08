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消滅台版柬埔寨詐團囚虐　北市警執行「清樓專案」大陣仗搜查

記者游宗樺、柯沛辰／台北報導

「台版柬埔寨」詐騙集團在淡水、中壢據點先後遭破獲，警方除了救出58名遭囚禁的被害人，追出3人遭虐死，還陸續逮捕了23名犯嫌，引發社會譁然。為此，警政署責令全國警方加強查察失蹤人口與轄內旅宿業，全力掃蕩詐騙集團，而台北市警方7日也執行「清樓專案」，全面清查旅店及日租套房。

北市警方表示，鑒於近日新北市發生詐欺虐囚重大治安事件，大安分局7日晚間9點執行「清樓專案」，全面清查轄區內旅宿業、日租套房、民宿及其他出租大樓、公寓等處所，留意是否有遭拘禁的人頭帳戶被害人。

▲▼消滅台版柬埔寨詐團囚虐　北市警執行「清樓專案」大陣仗搜查。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲北市警7日晚間執行「清樓專案」，派出警力清查轄內旅宿業。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方指出，詐騙集團一改過往透過掮客招募車手的模式，改以網路社群軟體刊登求職及貸款等訊息誘騙民眾，再以面試、審核貸款信用為由相約見面，待被害人前往指定地點，便加以拘禁凌虐，並強行沒收手機、斷絕對外聯繫，逼迫提供名下金融帳戶供詐團洗錢，或淪為詐騙車手。

大安分局長范織坤表示，現行詐騙猖獗，資訊不明的網路求職或非法貸款管道，均為詐騙陷阱，呼籲民眾審慎判斷此類訊息，切勿因此加入詐騙集團，警方也將持續全力打擊詐欺犯罪，尋根瓦解詐騙集團，保護民眾安全。

▼北市警7日晚間執行「清樓專案」，派出警力清查轄內旅宿業。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼消滅台版柬埔寨詐團囚虐　北市警執行「清樓專案」大陣仗搜查。（圖／記者游宗樺翻攝）

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