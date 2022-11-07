遭爆抄襲VR程式碼害損失4.6億　光禾感知控愛實境誣告

記者劉昌松／台北報導

以虛擬實境賣場賣場技術闖出名號的「元禾感知公司」，日前遭檢警查獲旗下員工涉嫌竊取競爭對手「愛實境公司」程式碼等技術，造成愛實境公司營業損失4.6億元，元禾感知執行長王有光認為產品遭人惡意抹黑，強調自家公司使用的程式碼和愛實境完全不同，7日下午由律師陪同，到台北地檢署控告愛實境與負責人涉嫌妨害名譽。

▲光禾感知執行長王友光(右)在律師王智灝陪同下，到北檢控告愛實境誣告、妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

刑事局6月中接獲愛實境公司報案，指稱前技術長張騰聞疑似竊取該公司「帶著走的展間」關鍵VR虛擬技術程式碼，以年薪350萬元被挖角到元禾感知公司擔任產品長，警方展開調查懷疑，張男離開愛實境前，私自開設後門帳號，離職後公司帳號雖交接歸還，但仍持續以後門帳號修改原公司Firebase資料庫及私自連結被告公司VR展間進行操作，藉以節省在新公司開發時程、成本。

全案經刑事局依妨害電腦使用等罪移請台北地檢署偵辦後，光禾感知跳出來喊冤，光禾感知執行長王友光表示，他們開發的元宇宙產品「OSENSE SPACE 元宇宙製造所」，使用的程式語言是Dart，核心系統與3D引擎皆自行開發，與愛實境用JavaScript程式語言完全不同，且光禾感知自費購買網路空間資料庫，與愛實境的Google Firebaes完全無關。

王友光表示，自家公司曾被日經《日經Business》選入「尋找十年後的google、改變世界的100家公司」，卻遭經爭對手惡意抹黑，還透過媒體未審先判，因此委任律師王智灝到台北地檢署按鈴後遞狀，控告愛實境公司與負責人涉嫌誣告、妨害名譽等罪。