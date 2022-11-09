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喊話代掛公司有效！施景中揭門診最新狀態　「久違的空號」出現了

▲▼醫院,探病,掛號,急診。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台大醫師施景中更新門診掛號狀態，終於出現久違的空號。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

記者張乃文／綜合報導

前陣子醫院「代掛號」服務引發關注，原因是台大名醫施景中喊話，請求相關公司放過他的門診，因為有需要的民眾始終掛不到號。而事件後續，施景中今也更新門診掛號狀態，「睽違已久的空號，總算沒有再被佔住名額了」。

台大婦產科名醫施景中日前突然在臉書發文提到「請那些代掛號公司，放過我的門診吧」。原因是，有醫療需求的人始終掛不到醫師的診，醫師也只好把網路或語音的名額不斷調整，「但網頁上我門診永遠都是額滿」。而今（9）日他更新了門診掛號的狀態，「睽違已久的空號，總算沒有再被佔住名額了」，同時感謝從善如流的代掛號公司，「祝福你們闔家平安。」

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對於施景中所提及的代掛號服務，本站先前曾報導，網路出現「代掛號」服務，費用落在100元至500元不等，但更有高達4000元的代掛費用，就是為了讓大林慈濟醫院關節中心主任呂紹睿看一次診。源頭來自於，台大、北榮、長庚、國泰等醫學中心門診，幾乎是大排長龍，想上網掛號，打開網站卻都寫著「滿額」2字，疫情爆發之前，常常可以看到民眾在醫院門口徹夜排隊，隔天一早開門直衝櫃檯區，但每個門診頂多只有3-5個名額，人人都想搶。

也因為疫情，大家開始轉為線上掛號，只要敲敲鍵盤就有機會，還可以用程式自動掛號，許多賣家看準商機搶奪市場，在蝦皮平台搜尋「代掛號」等關鍵字，就會出現許多醫院的門診掛號，還有專門處理代掛號的賣場，「程式自動掛號，成功率高」、「成功再付款」、「台大網路代掛號199元、長庚網路代掛號170元」。

施景中所遇到的情況則是，看診的總人數「小於開放的名額」，但電腦上顯示依舊是額滿狀態。詢問過相關處室，得到的答案是「許多人早早搶了號、占了名額，但看診前都取消了」，且「每個星期都是這樣」讓醫師感到頗為困擾。

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