有需求卻掛不到！台大名醫施景中求「代掛號公司」：放過我的門診

▲因大醫院或名醫掛號一號難求，網路上出現代掛號服務。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者張乃文／綜合報導

看醫生想找名醫，但掛號總是搶不到。本站先前曾報導，網路出現「代掛號」服務，費用落在100元至500元不等，但更有高達4000元的代掛費用，就是為了讓大林慈濟醫院關節中心主任呂紹睿看一次診。而同樣也是名醫的婦產科醫師施景中在代掛號榜上有名，只是醫師昨晚忍不住拜託「請代掛號公司放過我的門診吧。」

台大婦產科名醫施景中昨晚突然在臉書發文提到「請那些代掛號公司，放過我的門診吧」。原因是，有醫療需求的人始終掛不到醫師的診，而醫師也只好把網路或語音的名額不斷調整，「但網頁上我門診永遠都是額滿」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中說，事實上，下週二看診的總人數也僅有21人，「還小於我開放的名額」，可是電腦上顯示的依舊是額滿狀態。醫師表示，自己也打電話去詢問過資訊室，得到的答案是「許多人早早搶了號、占了名額，但看診前都取消了」。

施景中指出，「每個星期都是這樣」，猜也知道是什麼原因。醫師坦言，若真的有看診需求，只能請需要的人當天現場掛號，會保留6個名額，或是透過台大醫院的「星月計劃」，許多有合作的診所或醫院，都可以直接透過轉診系統掛號。

▲台大婦產科醫師施景中發文提及，門診飽受代掛號困擾。（資料照／翻攝自Jin-Chung Shih臉書）

對於施景中所提及的「代掛號」服務，源頭來自於，台大、北榮、長庚、國泰等醫學中心門診，幾乎是大排長龍，想上網掛號，打開網站卻都寫著「滿額」2字，疫情爆發之前，常常可以看到民眾在醫院門口徹夜排隊，隔天一早開門直衝櫃檯區，但每個門診頂多只有3-5個名額，人人都想搶。

也因為疫情，大家開始轉為線上掛號，只要敲敲鍵盤就有機會，還可以用程式自動掛號，許多賣家看準商機搶奪市場，在蝦皮平台搜尋「代掛號」等關鍵字，就會出現許多醫院的門診掛號，還有專門處理代掛號的賣場，「程式自動掛號，成功率高」、「成功再付款」、「台大網路代掛號199元、長庚網路代掛號170元」。

►出國好咖！頂級行李箱 「防盜、耐摔」 一組兩件免4千

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►要玩也要有體力～維他命B群發泡錠 一錠補足整天活力