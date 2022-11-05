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讓名醫求放過　「代掛號賣場」收費曝！要價4千元仍搶翻給5星

▲▼醫院,探病,掛號,急診。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲看準民眾想找名醫看診的心態，有賣家做起代掛號生意。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台大名醫施景中近日突然發文「求放過」，「請代掛號公司放過我的門診吧！」原來是他的線上門診總顯示額滿，但要看診的人數根本少於他開放的名額，造成有醫療需求的人始終掛不到診。起因則是有人做起「代掛號」生意，看準民眾想找名醫看診的心態，收費百元至千元，幫忙搶線上掛號名額。

據悉，疫情爆發後，許多診所、醫院皆開放線上掛號，沒想到有賣家嗅到商機，紛紛搶奪市場，在網上做起「代掛號」生意。實際到拍賣APP搜尋，會發現有不少專門處理代掛號的賣場，不僅有台大、北榮、長庚、國泰等醫學中心門診，連知名皮膚科「輕鬆美膚」也能代掛號。

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賣家還聲稱，「程式自動掛號，成功率高」、「成功再付款」、「台大網路代掛號199元、長庚網路代掛號170元」。此外，從賣場開價還可以觀察出醫院或醫師受歡迎的等級，因為一般代掛號價格約落在100-500元左右，有名醫的價格直接飆破千元。

▲▼ 。（圖／翻攝自蝦皮）

▲平台上有許多代掛號服務。（圖／翻攝自拍賣APP）

其中，大林慈濟醫院關節中心主任呂紹睿以關節手術聞名，但若想讓呂醫師開刀治療退化性關節炎，從掛號到看診最快可能要等半年、最長得等上一年，使呂紹睿被視為「全台最難掛號」的醫師。因此，呂醫師的代掛號費用驚人，一般件就要2000元，急件則要4000元。

不過，高額的費用完全不影響銷售，不少人紛紛給賣家好評，「感謝賣家用急件就馬上掛號到，之前自己掛都無法！只能說超迅速的，雖然要等半年，但值得」、「台灣最難掛號的醫生，終於排到了」、「感謝賣家，雖然費用所費不貲，但能夠完成長輩的期待也是值得。」

另外，台大醫院以肺癌權威、胸腔外科主治醫師陳晉興、台大心臟內科教授王宗道、專攻幼兒發育遲緩的台大副院長高淑芬、慈濟中醫科醫師沈邑穎等人，均是代掛榜的人氣醫師。值得注意的是，請專人幫忙代掛號，須提供姓名、身分證、出生年月日等個人資料。近來詐騙盛行，使用代掛號服務時，需多加注意並慎選賣家，以免受騙上當

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關鍵字：

代掛號看診門診名醫預約醫師施景中

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