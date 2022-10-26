「確診後康復」仍要打次世代疫苗　學者：否則130萬人將再感染

▲確診過康復者若未施打次世代疫苗，恐將再次感染新變種病毒。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／綜合報導

確診後康復雖具有一定保護力，不過公衛學者建議，仍應施打次世代疫苗；否則未來最多將有130萬人，再感染BA.5或其他亞變種病毒。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，國內目前約有20%人口感染過BA.2，若這些人不施打次世代疫苗，仍有可能會被BA.5或其他亞變種病毒株感染。若NPI（非藥物介入措施）做得好，約會有68萬人再感染；但若過度解封，再度染疫人數則會飆升至130萬人。

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陳秀熙表示，目前的次世代疫苗雖然並非BA.5的次世代，但對預防BA.5中重症仍有一定效果，也能預防BA.2感染康復者再感染BA.5。「因此，我們認為康復者後應可再施打次世代疫苗。」接種時間希望能從3個月，縮短至2個月甚至1個月。

無論是未感染BA.2的人、打滿3劑追加劑、或未滿2劑者，陳秀熙認為，都應鼓勵他們施打次世代疫苗，來降低感染BA.5風險，以及因共病產生的免疫力下降問題。如此才能減少住院及死亡狀況，及其產生的人力損失。

台北醫學大學教授陳立昇也提出丹麥研究，Omicron感染週期短，感染BA.2者，約有26%會再感染BA.5；也就是說，以台灣現況而言，約有1/4感染過BA.2的人，會再感染BA.5。且根據研究顯示，「BA.2感染者，最快10週就會再度感染BA.5。」

▲感染過BA.2的人，最快10週會再感染BA.5。

感染者是否需要再接種疫苗？陳秀熙及陳立昇都給出肯定答案。根據美國健康照護學院指引，新冠康復者還是會有再次被感染的風險，尤其Omicron亞變種多，免疫逃脫力強，即便確診過，仍有可能再次感染。

此外，感染者不見得就自動免疫，研究顯示，仍有十分之一感染者不會產生免疫；而感染者再打疫苗，如同未感染者打2劑疫苗。為避免再感染，或影響其他未接種疫苗者，陳立昇建議，仍應接種次世代疫苗，來做最好的保護。

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