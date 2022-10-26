3劑疫苗失效！學者：若未接種次世代　1月前「中重症突破1萬5千人」

▲公衛學者預測，若不接種次世代疫苗，明年1月份前中重症數會攀升。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

記者楊晏琳／綜合報導

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今提出「次世代疫苗」降低中重症的緊迫性，無論是未感染者、已打滿3劑疫苗者、確診過又康復者，都建議施打次世代疫苗；否則至明年1月前，中重症將突破1萬5千人。

陳秀熙今在節目直播中指出，台灣未施打疫苗的族群，已有60%感染新冠肺炎；施打1劑的有30%已感染；2劑有19%已感染；3劑者則有18%已感染。在此情況下，陳秀熙預測，若民眾未接種次世代疫苗，至明年1月份，中症數會飆至1萬0914人，重症數則會有5014人。

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陳秀熙示警，追加劑會失效，因此需加強施打追加劑，目前國內施打3劑的族群居多，佔了69%，「如果第三劑失效，對中重症防治是個很大挑戰。」而次世代疫苗能夠有效降低再感染風險，這也道出了台灣對次世代疫苗接種的緊迫性。

無論是未感染BA.2的人、打滿3劑追加劑、或未滿2劑者，陳秀熙認為，都應鼓勵他們施打次世代疫苗，來降低感染BA.5風險，以及因共病產生的免疫力下降問題。如此才能減少住院及死亡狀況，及其產生的人力損失。

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