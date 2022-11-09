快登記！金門學生做「印尼暗黑料理」給外籍移工　免費限量80份

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

「炸土虱」是印尼國民美食，不但富含膠質養顏美容，由於土虱本身黑又全身長滿黏液，在印尼稱為暗黑料理。國立金門農工表示，他們累積30年的養殖經驗，因今年受到疫情影響，地區印尼移工們來金門少則5年，長則亦有7年無法返國回鄉團聚，他們特別製作道地印尼暗黑料理LELE GORENG，免費的讓印尼移工們嚐嚐闊別己久的家鄉味，慰藉思鄉情愁，數量僅80份，送完為止。

▲金門農工學生製作印尼暗黑料理給外籍移工。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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金門高職養殖科以實務教學為主，「做中學、學中做」培養專職專才一直是優良傳統，師生團隊在養殖區內投注大量心力，不但可見多種觀賞魚類，連龍蝦、鱸魚、鱧魚也是主力目標之一。其中，已有30年養殖經驗的土虱（塘虱），因為可以抵抗金門寒冷的冬天，一直是重點學習科目，此次由學生養的塘虱魚，即是印尼國民美食LELEGORENG的主角，所以，僅提供給印尼移工用，LELEGORENG不是特別貴的美食，但在金門只有金門高職養殖科有養，學生們很用心做這道印尼料理，希望來自印尼的移工會喜歡，也希望能讓印尼移工在金門品嚐家鄉味解鄉愁！

農工養殖科表示，希望能有雇主來登記，給印尼移工一個驚喜，或由印尼籍移工自行來電登記，可在上班時間撥打電話082-335603，或私訊國立金門農工養殖科登記，並留下姓名、連絡電話，料理僅提供80份，目前已火速被訂走35份，領取時間再行通知。